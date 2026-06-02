В Кирове стартовало строительство гимнастического комплекса

Специалисты приступили к строительству гимнастического комплекса на территории Кирова. Новый центр возводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Комплекс возведут на территории Кировского военного авиационно-технического училища. Старт строительству нового спортивного центра дали глава региона Александр Соколов и олимпийский чемпион, президент Федерации фиджитал-спорта России и вице-президент Федерации гимнастики Никита Нагорный.
«Строительство центра художественной гимнастики в Кирове — важнейшее событие, поскольку сейчас ребята занимаются в старом здании, которое находится не в лучшем состоянии. Мы продолжаем развитие инфраструктуры детства, с открытием центра юные спортсмены получат современные и удобные тренировочные площадки», — отметил Александр Соколов.
В будущем комплексе разместятся залы для художественной гимнастики и хореографии, для занятий спортивной борьбой и боксом, зрительские трибуны, разминочная зона, тренерские и судейские комнаты, медицинский блок. Специалисты уже завершили подготовительные работы — участок очищен от растительности, созданы строительный городок, временные подъезды, идут земляные работы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.