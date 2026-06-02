В домах Хакасии установили 47 автоматизированных котлов

Специалисты установили 47 автоматизированных котлов в домах Хакасии взамен устаревшего печного оборудования. Работы провели при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
Так, в Абакане смонтировали 32 современных твердотопливных котла, а в Черногорске с печного отопления перевели 15 домов. Работы проводят по федеральному проекту «Чистый воздух», который направлен на поэтапное снижение вредных выбросов в атмосферу. Он также включает проведение Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», которая стартовала в Абакане и Черногорске 30 мая 2026 года. В ходе мероприятия жителям республики предлагается отказаться от автомобилей с бензиновым двигателем в пользу экологичных источников передвижения, а также принимать участие в общегородских спортивных мероприятиях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.