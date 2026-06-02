Эксперт объяснил, почему Нетаньяху грозит скамья подсудимых

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху рискует оказаться на скамье подсудимых, как только закончится военная кампания против Ирана. Таким прогнозом в беседе с NEWS.ru поделился политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, глава израильского правительства находится в сложном положении из-за угрозы уголовного преследования.

«Если война с Ираном прекратится, то, скорее всего, он окажется на скамье подсудимых. Уже распадающаяся правящая коалиция окончательно канет в Лету. Поэтому Нетаньяху приходится отчаянно постоянно эскалировать ситуацию. Но сейчас, судя по всему, американцы не настроены ему в этом подыгрывать», — отметил собеседник NEWS.ru.

Дудаков также указал на выгоду для Дональда Трампа. Американский лидер может использовать этот сценарий как удобный способ предложить ответственность. Он способен обвинить в неудаче на Ближнем Востоке на израильское лобби, которое якобы втянуло его в войну, пообещав быстрый успех. Как добавил политолог, рейтинги Трампа из-за ситуации в Иране резко упали, а позиции республиканцев пошатнулись.

Ранее стало известно, что в телефонном разговоре Трамп предъявил претензии Биньямину Нетаньяху. Американский лидер в эмоциональной форме раскритиковал политику израильского премьера, назвав его «сумасшедшим».

Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше