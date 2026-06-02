Эксперт объяснил, почему Нетаньяху грозит скамья подсудимых

По словам эксперта, глава израильского правительства находится в сложном положении из-за угрозы уголовного преследования.
«Если война с Ираном прекратится, то, скорее всего, он окажется на скамье подсудимых. Уже распадающаяся правящая коалиция окончательно канет в Лету. Поэтому Нетаньяху приходится отчаянно постоянно эскалировать ситуацию. Но сейчас, судя по всему, американцы не настроены ему в этом подыгрывать», — отметил собеседник NEWS.ru.
Дудаков также указал на выгоду для Дональда Трампа. Американский лидер может использовать этот сценарий как удобный способ предложить ответственность. Он способен обвинить в неудаче на Ближнем Востоке на израильское лобби, которое якобы втянуло его в войну, пообещав быстрый успех. Как добавил политолог, рейтинги Трампа из-за ситуации в Иране резко упали, а позиции республиканцев пошатнулись.
Ранее стало известно, что в телефонном разговоре Трамп предъявил претензии Биньямину Нетаньяху. Американский лидер в эмоциональной форме раскритиковал политику израильского премьера, назвав его «сумасшедшим».