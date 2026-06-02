Неделя всех святых 20226: чего не делать 7 июня, чтобы не согрешить

Неделя всех святых — это православный праздник, который отмечается в первое воскресенье после праздника Троицы. В 2026 году он выпадает на 7 июня. Этот день посвящён памяти всех святых, которые прославили Бога своей жизнью, и служит напоминанием о том, что святость — это цель для каждого христианина.