Ночные автобусы в Нижнем Новгороде попались на нарушениях после запуска

В Нижнем Новгороде сразу после запуска выявили нарушения в работе ночных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в ЦРТС.
Ночные автобусы начали курсировать с 1 июня по четырём маршрутам. Теперь жители могут уехать ночью с площади Минина и Пожарского: в ЖК «Цветы», на автовокзал «Щербинки», в Верхние Печёры, в Сормово и на Автозавод.
По данным ЦРТС, в первую ночь все автобусы вышли на линию вовремя. Однако были отмечены два типа нарушений:
отклонение от утверждённой трассы движения;
отправление с отдельных остановок раньше установленного времени.
В связи с выявленными недочётами специалисты планируют провести дополнительный инструктаж водителей и усилить контроль за соблюдением расписания.
