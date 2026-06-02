Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночные автобусы в Нижнем Новгороде попались на нарушениях после запуска

В связи с выявленными недочётами специалисты планируют провести дополнительный инструктаж водителей и усилить контроль за соблюдением расписания.

В Нижнем Новгороде сразу после запуска выявили нарушения в работе ночных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в ЦРТС.

Ночные автобусы начали курсировать с 1 июня по четырём маршрутам. Теперь жители могут уехать ночью с площади Минина и Пожарского: в ЖК «Цветы», на автовокзал «Щербинки», в Верхние Печёры, в Сормово и на Автозавод.

По данным ЦРТС, в первую ночь все автобусы вышли на линию вовремя. Однако были отмечены два типа нарушений:

отклонение от утверждённой трассы движения;

отправление с отдельных остановок раньше установленного времени.

В связи с выявленными недочётами специалисты планируют провести дополнительный инструктаж водителей и усилить контроль за соблюдением расписания.

Ранее 333 нарушения со стороны водителей автобусов нашли в Нижегородской области.