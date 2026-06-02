Одаренные ученики Удмуртии отправились в поездки по региону

Бесплатные путевки получили 400 учащихся 5−7 классов.

Источник: Национальные проекты России

Бесплатные путешествия для школьников стартовали на территории Удмуртии в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму республики.

В поездках примут участие 400 учащихся 5−7 классов, отличившиеся в школьных и туристических олимпиадах, в том числе дети из семей участников специальной военной операции. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, родители ребят используют сертификаты, полученные по месту учебы ребенка за его успехи.

В этом году подобные школьные турпоездки стали двухдневными: такой формат путешествия позволяет детям глубже погрузиться в историю и культуру Удмуртии, увидеть больше достопримечательностей, узнать больше интересных фактов. Кроме того, путешествия становятся хорошим опытом долгих поездок по региону: в следующий раз ребята будут мотивировать своих родных уже всей семьей отправиться в поездку по Удмуртии не на несколько часов, а 2−3 дня.

Во время поездок школьников знакомят с богатством традиционной удмуртской культуры. В маршруты включены туристические объекты в разных уголках республики, где сохранены быт, фольклор, кухня удмуртского народа.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.