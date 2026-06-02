В Воронежской области зафиксирован рекордный уровень доверия губернатору

Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов региона. По ее словам, исходные данные агрегируются и обрабатываются в администрации президента, а их корректировка на региональном уровне невозможна. Рейтинг субъектов формируется с учетом социсследований фонда «Общественное мнение», ВЦИОМ и ФСО. При этом используются смешанные методы опросов: телефонный, уличный и по месту жительства.