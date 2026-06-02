В Воронежской области зафиксирован рекордный уровень доверия губернатору

Доверие к главе Воронежской области с 2024 года показывает устойчивый рост и достигло 59 процентов. Об этом на оперативном совещании в облправительстве сообщила министр внутренней политики региона Елена Дерганова.
Совещание 1 июня провел первый заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и облправительства Сергей Трухачев.
Елена Дерганова рассказала о социологических показателях оценки эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов региона. По ее словам, исходные данные агрегируются и обрабатываются в администрации президента, а их корректировка на региональном уровне невозможна. Рейтинг субъектов формируется с учетом социсследований фонда «Общественное мнение», ВЦИОМ и ФСО. При этом используются смешанные методы опросов: телефонный, уличный и по месту жительства.
Министр отметила, что доверие жителей Воронежской области к президенту России остается на стабильно высоком уровне. По федеральным оценкам, о доверии главе государства говорят 80 процентов жителей региона.
Еще одним компонентом интегрального показателя «Доверие к власти» является доверие к губернатору. В Воронежской области этот показатель с 2024 года растет и сейчас достиг максимального уровня — 59 процентов.
Третий компонент оценки связан с достижением национальных целей развития. Он включает ключевые направления социально-экономического развития региона: образование, здравоохранение, культуру, ЖКХ, состояние дорог, экологическую ситуацию, транспорт, доступность интернета и благоустройство.
По словам Дергановой, Воронежская область занимает пятое место в России по оценке школьного образования, 16-е — по качеству дошкольного образования, пятое — по оценке профессионального образования и седьмое — по оценке высшего образования. Также регион находится на 14-м месте в России и на третьем в ЦФО по удовлетворенности работой учреждений культуры.
Доля жителей, положительно оценивающих качество и доступность медицинской помощи, выросла с 45 до 50 процентов. По этому показателю область занимает 15-е место в стране и второе в ЦФО.
Также регион улучшил оценку возможностей для переподготовки и повышения квалификации, поднявшись с 45-го на 20-е место в России и на второе место в ЦФО. При этом, по данным опросов, повышенного внимания властей требуют сферы ЖКХ, транспортного обслуживания, благоустройства и доступности жилья.
Отдельно Дерганова отметила улучшение оценок участников СВО по возможностям трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. По совокупности этих показателей Воронежская область находится на пятом месте в стране.