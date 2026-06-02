Суд остановил работу ростовских рынков «Первый Темер» и «Белый Темер»

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приостановил работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер», находящихся по улицам Лелюшенко, 19/5 и Миронова, 12/5. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По данным суда, прокуратура Первомайского района обратилась в суд с иском в отношении ООО «Темерник» и индивидуальному предпринимателю Шамилю Карабашеву, потребовав проверить деятельность рынков.

«По мнению истца, организация розничного рынка осуществляется с грубыми нарушениями требований закона, в том числе в отсутствие разрешения на осуществление рыночной деятельности, необходимого проезда для пожарных машин и прочее», — говорится в сообщении.

ООО «Темерник» и индивидуальному предпринимателю Шамилю Карабашеву «запрещено осуществлять деятельность по организации рынков» до получения разрешительной документации от городской администрации и утверждения паспорта безопасности.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в марте текущего года полицейские начали проверять законность формирования земельных участков, на которых располагается рынок «Темерник».