Ученые выяснили, что ночные смены приводят к сокращению объема мозга

Группа нейробиологов из Центра биомедицинской науки в Сингапуре установила, что регулярное ночное бодрствование оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Об этом сообщает Science Alert.
В ходе исследования ученые проанализировали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) и долгосрочные показатели состояния здоровья 14 198 здоровых взрослых людей среднего и пожилого возраста. При проведении эксперимента учитывались возраст, пол, хронотип, объем черепа и ряд других параметров.
Кроме того, зафиксировано сокращение объема левой миндалевидной железы, отвечающей за регуляцию эмоциональных реакций.
«Эти области играют центральную роль в регуляции цикла сон-бодрствование, эмоциях и внимании — функциях, которые часто страдают от усталости и нарушений настроения, связанных со сменной работой», — говорится в публикации. Отмечается, что проблемы с регулированием эмоций часто связаны с плохим сном, а работники, занятые посменно, более подвержены как нарушениям сна, так и проблемам с психическим здоровьем. При этом процесс частично можно обратить, на это уйдет в среднем два с половиной года.
Повторный анализ выявил зависимость между потерей объема мозга и когнитивными показателями. Чем выше была потеря объема, тем хуже становились результаты, однако это наблюдалось не во всех когнитивных тестах. Также ухудшилась память.
По словам ученых, величина эффекта «очень мала», поэтому результаты стоит интерпретировать с осторожностью.