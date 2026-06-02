Саид Алиев — автор лучшего гола мая в Лиге PARI

Полузащитник волгоградского «Ротора» Саид Алиев удостоился почётного звания — его гол в матче против тульского «Арсенала» признан лучшим в мае в Лиге PARI. Победу футболисту принесли зрительское голосование и решение экспертного жюри.

Напомним, ключевой эпизод встречи случился на 77‑й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев. Вышедший на замену Алиев получил мяч в 25 метрах от ворот — далеко за пределами штрафной площади. Все ожидали передачи партнёрам, но футболист решился на дерзкий удар.

Коварный выстрел Алиева застал вратаря «Арсенала» врасплох: мяч по замысловатой траектории нырнул точно в ближний угол ворот. Счёт сравнялся — 2:2, и «Ротор» избежал поражения в непростой выездной игре.

Теперь гол волгоградского полузащитника вошёл в историю Лиги PARI как лучший в мае. Болельщики уже ждут от Саида новых ярких эпизодов — возможно, следующий шедевр не за горами.

Александр Веселовский.

Фото: СК «Ротор».