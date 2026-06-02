Фотовыставка «Первые среди звезд» открылась в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Проект «Первые среди звезд», посвященный героям и событиям отечественной космонавтики, открылся на площадке Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ), сообщает корреспондент РИА Новости.
Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.
По словам ректора ННГУ Олега Трофимова, проект — это отличная возможность познакомиться с многолетней историей отечественной космонавтики.
«Каждый фотоснимок и подкаст хранит память о достижениях наших ученых, конструкторов и инженеров, чьи разработки заложили фундамент современных технологий. В Нижегородском университете эта научно-инженерная традиция развивается через деятельность Передовой инженерной школы “Космическая связь, навигация и радиолокация”, такие проекты, как “Спутник Лобачевский”, в который вовлечены, в том числе школьники. Фотовыставка станет для нашей молодежи источником вдохновения для профессионального развития в космической сфере. Благодарю РИА Новости и “Роскосмос” за сотрудничество», — рассказал он.
В выставку интегрирован подкаст «Первые среди звезд», который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.
«Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского — это один из старейших и авторитетнейших университетов России, воспитавший не одно поколение ученых, инженеров и исследователей. Именно здесь, в стенах альма-матер тысяч людей, преданных науке, фотовыставка “Первые среди звезд” обретает особый смысл. Мы убеждены, что для нижегородских студентов и преподавателей эти снимки станут не просто документальным свидетельством, но и живым напоминанием о том, что путь в космос начинается с аудитории, лаборатории и искреннего интереса к познанию мира», — подчеркнул менеджер по взаимодействию с органами государственной власти медиахолдинга ON Медиа Кирилл Сербин.
Как отметил менеджер отдела Управления просветительских проектов международной медиагруппы «Россия сегодня» Станислав Ельев, выставка ориентирована на разную студенческую аудиторию.
«Наш проект для студентов Университета Лобачевского — это возможность вспомнить о первых шагах освоения космоса и вдохновиться на новые свершения в современной космической отрасли, а для иностранных студентов — это шанс соприкоснуться с исторической правдой», — добавил он.
Проект РИА Новости «Первые среди звезд» создан совместно с ON Медиа при поддержке Радио Sputnik, государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.