В АО «ЭР-Телеком Холдинг» назначен новый вице-президент

На должности вице-президента господин Ролдугин будет курировать бизнес во всех межрегиональных филиалах компании, кроме Москвы и Московской области. Также в зоне его ответственности — ключевые операционные процессы, в том числе повышение качества сервиса в регионах, индекс потребительской лояльности клиентов и индекс лояльности сотрудников. Кроме того, Андрей Ролдугин будет отвечать и за процессы развития, в том числе за взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами в рамках сделок M & A.