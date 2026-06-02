Красноярцам напомнили о важности витамина B1

Специалисты Роспотребнадзора напомнили красноярцам о важной роли витамина B1 (тиамина) в работе организма. Он участвует в обмене глюкозы, аминокислот и жиров, помогая превращать пищу в энергию.
Запасы тиамина в организме невелики, поэтому он должен регулярно поступать с пищей. Суточная потребность зависит от возраста и пола, однако в среднем взрослому человеку требуется 1,1−1,2 мг витамина B1 в день.
По словам специалистов, при сбалансированном рационе большинство людей получают достаточное количество тиамина. Он содержится в хлебе из цельной пшеницы, овсяных хлопьях и сухих завтраках, цельнозерновых макаронных изделиях, яичной лапше, коричневом и белом длиннозерном рисе, свинине и говядине, форели и тунце, черной фасоли, кукурузе, семечках подсолнечника, орехах, а также свежевыжатом апельсиновом соке.
О нехватке витамина B1 могут свидетельствовать слабость, снижение аппетита, ухудшение памяти, нарушения в работе сердца, а также покалывание в руках и ногах.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что перед началом приема витаминных добавок необходимо проконсультироваться с врачом.
