Тренеры смогут получить 1 млн рублей при трудоустройстве в нижегородских селах

Программу «Земский тренер» для специалистов в области физической культуры запустили в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Тренеры смогут получить миллион рублей при трудоустройстве в населенных пунктах Нижегородской области с населением до 50 000 человек. В программе смогут участвовать граждане РФ с высшим или средним профессиональным образованием.
Каждый год региональное министерство спорта будет составлять перечень вакантных мест в спортивных секциях в небольших городах и селах. В этом году для соискателей доступны 44 квоты. Среди вакансий — тренер-преподаватель, инструктор и другие позиции.
Для участия в программе нужно переехать в населенный пункт, в котором специалист не прописан и не работает на данный момент.
«Выпускники вузов и ссузов, кто недавно получил диплом и проживает в таком населенном пункте, могут устроиться в спортучреждения по месту жительства — без переезда — в течение двух лет после выпуска. Важное условие участия в программе — по трудовому договору сотрудник должен отработать в организации не менее пяти лет», — отметил Глеб Никитин.
Подать документы на участие можно на сайте министерства спорта до 19 июня. Власти рассчитывают, что программа «Земский тренер» позволит повысить доступность спорта. Это одна из задач государственной программы «Спорт России».
