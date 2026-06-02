Татьяна Толстая и Дарья Донцова стали гостями большого книжного фестиваля на Волге

Что делать с огромными домашними библиотеками? Ни в коем случае книги нельзя выбрасывать, их надо раздавать. Только очень трудно найти человека, который бы хотел взять. Потому что большинство людей сегодня считают, что проще смотреть текст со смартфона или даже слушать, бегая по делам в квартире. Я не люблю слушать книги просто потому, что любой чтец неправильно ставит смысловые ударения. Это на мой взгляд… А самая поразительная вещь случилась со мной в одном доме в Италии. Нас с мужем принимал человек, который редактировал известный журнал о книжных новинках. В своем большом доме посреди Флоренции он выделил нам просторную комнату со множеством книг по стенам. И однажды утром я просыпаюсь и вижу, что стена с книгами сдвинута, оказалось, что и их по специальным рельсам можно двигать. Я пришла в полный восторг не потому, что есть такой способ увеличения пространства для книг и одновременно для жизни. Это был как бы символ, что можно вырваться из материального мира в другую стихию, выше этой земли.