Журавлев отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие киевскому режиму и обучать его бойцов. По его словам, так не поступают те, кто на деле, а не на словах стремится к миру. Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «вертится, как уж на сковородке», выдумывая все новые поводы, чтобы не садиться за стол переговоров.