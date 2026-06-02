Журавлев отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие киевскому режиму и обучать его бойцов. По его словам, так не поступают те, кто на деле, а не на словах стремится к миру. Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «вертится, как уж на сковородке», выдумывая все новые поводы, чтобы не садиться за стол переговоров.
Парламентарий считает, что исход противостояния находится в руках России — боевые действия прекратятся немедленно, как только Москва принудит Киев признать поражение. «Никакого другого решения здесь быть не может», — резюмировал Журавлев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его слова о скором завершении конфликта на Украине продиктованы реальной обстановкой в зоне боевых действий. Глава государства отметил, что российские подразделения каждый день двигаются вперед, причем на всех участках фронта.