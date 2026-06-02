СВО
Депутат Госдумы объяснил заявления о близком завершении СВО

Ситуация на линии фронта указывает на то, что Россия близка к успешному завершению специальной военной операции. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев. По его убеждению, конфликт может завершиться только после того, как Киев полностью капитулирует.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России. Но ни Украине, ни США на самом деле это вовсе не нужно», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Журавлев отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие киевскому режиму и обучать его бойцов. По его словам, так не поступают те, кто на деле, а не на словах стремится к миру. Депутат также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «вертится, как уж на сковородке», выдумывая все новые поводы, чтобы не садиться за стол переговоров.

Парламентарий считает, что исход противостояния находится в руках России — боевые действия прекратятся немедленно, как только Москва принудит Киев признать поражение. «Никакого другого решения здесь быть не может», — резюмировал Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его слова о скором завершении конфликта на Украине продиктованы реальной обстановкой в зоне боевых действий. Глава государства отметил, что российские подразделения каждый день двигаются вперед, причем на всех участках фронта.