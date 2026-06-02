Готовые маршруты от гида: от классики до альтернативной Казани

Казань — один из самых красивых и самобытных городов России. Всего за день здесь можно успеть многое: забраться на старинную колокольню, увидеть легендарную «падающую» башню Кремля, сделать эффектное фото у Дворца земледельцев и прогуляться по уютной Старо-Татарской слободе. А после отдохнуть за чашкой горячего чая с ароматным эчпочмаком и чак-чаком. Самые интересные и необычные достопримечательности и маршруты, а также советы гида — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Казань — один из самых красивых и самобытных городов России. Всего за день здесь можно успеть многое: забраться на старинную колокольню, увидеть легендарную «падающую» башню Кремля, сделать эффектное фото у Дворца земледельцев и прогуляться по уютной Старо-Татарской слободе. А после отдохнуть за чашкой горячего чая с ароматным эчпочмаком и чак-чаком. Самые интересные и необычные достопримечательности и маршруты, а также советы гида — в материале «Газеты.Ru».

Как добраться до Казани.

Казань — город-миллионник в Приволжском федеральном округе, куда легко добраться из любого крупного города России. Вокзалы города принимают поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и других направлений, а состояние дорог и наличие метро делают передвижение по городу комфортным.

~Из Москвы~

Самолетом. Время в пути — около 1,5 часов. Цена билетов — от 3 000 ₽ в одну сторону.

Поездом. Время в пути — 11−15 часов. Цены: сидячий: от 2 235 ₽, плацкарт: от 2 867 ₽, купе: от 4 841 ₽. Лучше выбирать ночные рейсы, чтобы приехать утром.

Автобусом. Время в пути — 12,5−17 часов. Цена билетов — от 2 645 ₽.

На машине. Время в пути — около 12 часов. Учтите возможные пробки на выезде из Москвы и при подъезде к Нижнему Новгороду.

~Из Санкт-Петербурга~

Самолетом. Время в пути — 2−2,5 часа. Цена билетов — от 5 600 ₽ в одну сторону.

Поездом. Время в пути — около 20 часов. Цена билетов: плацкарт: от 5 414 ₽, купе: от 8 825 ₽.

~Из Нижнего Новгорода~

На электричке. Время в пути — около 5,55 часа. Цена билетов — от 2 573 ₽.

На автобусе. Время в пути — 6−10 часов. Цена билетов — от 1 712 ₽.

~Из Екатеринбурга~

Самолетом. Время в пути — около 1,40 часа. Цена билетов — от 6 400 ₽ в одну сторону.

Поездом. Время в пути — 13−15 часов. Цена билетов: сидячий: от 2 234 ₽, плацкарт: от 3 593 ₽, купе: от 5 083 ₽, СВ: от 15 201 ₽.

Как дешевле и быстрее?

Самый бюджетный вариант — поезд в сидячем или плацкартном вагоне, а также автобус. Быстрее всего долететь на самолете, особенно из дальних городов.

Альтернатива на ближних маршрутах (Москва — Казань, Нижний Новгород — Казань) — BlaBlaCar. Стоимость поездки начинается от 1 900 ₽.

Цены на проезд по городу в 2026 году.

С 1 января 2026 года в Казани изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Разовая поездка (оплата наличными, банковской или транспортной картой) — 46 ₽. По транспортной карте на 100+ поездок — 36 ₽ за одну поездку (сам проездной стоит 3 600 ₽).

Достопримечательности Казани.

Казанский кремль.

Это древнейшая часть города и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории находятся Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф и знаменитая падающая башня Сююмбике. Здесь сосредоточены главные православные объекты (Благовещенский собор) и мусульманские святыни. Вход на территорию свободный, но для посещения мечети женщинам нужно покрыть голову, а одежда должна быть закрытой.

Цены: самостоятельный вход на территорию свободный. Билеты в музеи можно приобрести по ссылке.

Время работы: территория открыта круглосуточно (через Спасскую башню). Через Тайницкую башню: с 6:00 до 20:00 (с 1 октября по 30 апреля) и с 6:00 до 22:00 (с 1 мая по 30 сентября). Музеи работают по своему расписанию.

Адрес: остановка «Центральный стадион» или станция метро «Кремлевская».

Национальный музей Республики Татарстан.

Это крупнейший региональный музей России с фондом более 945 тысяч экспонатов. Здесь хранится единственная в мире булгарская коллекция ювелирных шедевров, включая знаменитое золотое височное кольцо XII века. Среди уникальных экспонатов — древнеегипетский расписной саркофаг (XI в. до н. э.) и самый древний сосуд с изображением паруса (IV тыс. до н. э.). Музей богат этнографией народов Поволжья: от татарских калфаков до ритуальной утвари удмуртов. Также здесь можно увидеть монеты времен Александра Македонского, личные архивы деятелей культуры и знаменитые «Моабитские тетради» Мусы Джалиля.

Цены: обычный входной билет: от 250 до 500 ₽ (в зависимости от времени посещения), льготный — от 150 ₽. Лица до 18 лет имеют право на бесплатный вход. Проверьте актуальные цены на официальном сайте музея перед посещением.

Время работы: Пн, Вс — с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00), Вт-Сб — с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00).

Адрес: ул. Кремлевская, 2.

Колокольня Богоявленского собора.

Одна из главных архитектурных доминант пешеходной улицы Баумана. Высота колокольни — 74 метра, со смотровой площадки открывается панорама на 360 градусов.

Цены: подъем на смотровую площадку — 200 ₽ с человека. Время работы и важные нюансы: Ежедневно с 10:00 до 19:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). По некоторым данным, оплата может приниматься только наличными. Вход в сам собор бесплатный.

Адрес: ул. Баумана, 78, корп. 2, (станция метро «Площадь Тукая»).

Центр семьи «Казан» («Чаша»).

Современный Дворец бракосочетания в виде гигантского казана на берегу реки Казанки. На крыше — смотровая площадка.

Цены: вход на территорию центра свободный, взрослый билет на смотровую площадку: 200 ₽, детский билет: 100 ₽, дети до 7 лет — бесплатно.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (технический перерыв с 14:30 до 15:00).

Адрес: ул. Сибгата Хакима, 4.

Дворец земледельцев.

Это здание Министерства сельского хозяйства Татарстана и одновременно одна из самых необычных архитектурных достопримечательностей Казани. Здание в стиле «имперской классики» с огромным бронзовым деревом (20 метров) в центре арки особенно эффектно выглядит в вечерней подсветке. Это административное здание, поэтому попасть внутрь нельзя, осмотр возможен только снаружи.

Цены: вход на прилегающую территорию и осмотр — бесплатно.

Время работы: круглосуточно. Здание красиво подсвечивается в вечернее время.

Как добраться: расположен в историческом центре, напротив Казанского Кремля. Пешком: 5−7 минут от Кремля через пешеходный переход или 10 минут от станции метро «Кремлевская».

Адрес: ул. Федосеевская, 36.

Набережная озера Кабан.

Одно из самых популярных мест для прогулок. Набережные Казани вообще радуют своим благоустройством, и эта — не исключение. Благоустроенная набережная озера Кабан с велодорожками, зонами для барбекю, детскими и спортивными площадками (часть спортивных объектов города).

Вход свободный.

Адрес: протянулась вдоль озера Нижний Кабан.

Старо-Татарская слобода.

«Душа Казани» — исторический район с купеческими домами, мечетями и аутентичной атмосферой.

Вход на территорию свободный. Стоимость пешеходных экскурсий с гидом начинается от 550 ₽ с человека.

Адрес: ориентир — озеро Нижний Кабан.

Храм всех религий (Вселенский храм).

Уникальный архитектурный комплекс, объединяющий элементы 16 различных религиозных традиций — православный купол, мусульманский полумесяц, буддийскую пагоду, иудейскую звезду Давида и другие символы. Это не действующий культовый храм, а культурный центр и музей, созданный художником Ильдаром Хановым как символ единства религий и культур. Строительство началось в 1993 году и продолжается до сих пор. Внутри можно осмотреть залы, посвященные разным верованиям, и галереи с произведениями искусства.

Цены: вход — добровольное пожертвование (обычно 200−300 рублей). Дети до 10 лет — бесплатно.

Время работы: зависит от сезона. Летний сезон (с 1 мая по 30 сентября): с 08:00 до 20:00. Зимний сезон (с 1 октября по 30 апреля): с 09:00 до 18:00.

Как добраться: находится в поселке Старое Аракчино, примерно в 10 км от центра Казани. На автобусе: № 2 или № 45 до остановки «Старое Аракчино». На электричке: с железнодорожного вокзала до станции «Старое Аракчино», далее пешком около 15 минут. На такси: Самый удобный способ, если вас несколько человек.

Адрес: ул. Старо-Аракчинская, 4.

Возьмите с собой наличные, так как оплата за вход часто принимается только ими.

«Парк Тысячелетия»(также известен как «парк Миллениум»).

Парк «Миллениум» разбили на месте старых домов у озера Нижний Кабан к 1000-летию Казани в 2005 году. Это уютный сквер с дорожками, газонами и цветниками. Вообще скверы и парки Казани заслуживают отдельной прогулки. Главная фишка — фонтан «Казан» в виде традиционного азиатского котла, окруженного скульптурами зилантов, из пастей которых льется вода. По местной традиции молодожены бросают в фонтан монетки на счастье.

Время работы: круглосуточно. Вход бесплатный.

Адрес: ул. Спартаковская, 1 (рядом станция метро «Площадь Габдуллы Тукая»).

Готовые маршруты от гида.

Казань — это город-амфибия на стыке Волги и Казанки, место, где в одном квартале можно услышать звон колоколов и призыв муэдзина. Если у вас есть всего один день, приготовьтесь к интенсивному, но захватывающему путешествию. О самых интересных местах рассказала в беседе с «Газетой.Ru» аттестованный экскурсовод по Казани, член международного сообщества «Проводники смыслов», финалист второго и победитель третьего сезонов проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы», автор эксклюзивных маршрутов для индивидуальных туристов по Казани и Татарстану Ольга Косова.

~1. «Классика жанра»: пеший маршрут «Два мира, две культуры»~

Для тех, кто готов пройти 15 000 шагов и увидеть «сердце» города.

Утро: Белокаменный Кремль



Начните в Казанском Кремле. Это архитектурный диалог веков.

* Мечеть Кул-Шариф: жемчужина города. Поднимитесь на балкон для экскурсантов, чтобы рассмотреть роспись купола и пространство молельных залов.



* Благовещенский собор: старейшее каменное здание города.



* Башня Сююмбике: «падающая» царевна.

Помните, что башня — объект культурного наследия. Трогать ее кирпичную кладку или пытаться «загадать желание», прислонившись к ней — дурной тон, который вредит памятнику. Просто найдите лучший ракурс для фото, где наклон в 2 метра виден отчетливее всего.

Где перекусить: загляните в здание Присутственных мест, а в летнее время — и во двор. Здесь заведения расположены по принципу возрастания чека: чем ближе к Спасской башне, тем доступнее и быстрее можно купить эчпочмаки. В ближайшей к Спасской башне арке притаился магазин «Бэхетле», там можно и перекусить и воду приобрести по адекватной цене.

День: Казанский Арбат и озеро Кабан.

Спуститесь на пешеходную улицу Баумана (ее еще называют казанским Арбатом). В любое время дня и ночи тут кипит жизнь, но наша задача успеть осмотреть как можно больше интересных мест города, поэтому не задерживайтесь, но и не проходите мимо колокольни Богоявленского собора, поднимитесь на смотровую площадку, виды с нее впечатляющие.

Обед: выбор огромен. От легендарного ресторана «Сказка» (работает более полувека) до современного татарского стритфуда в «Тюбетей» или «Кыстыбый».

Если спешите, загляните в «Дом чая» или в пекарню «Жар Свежар» у музея Константина Васильева (в музей тоже загляните). Национальная выпечка с горячим бульоном — это полноценный и очень быстрый и вкусный обед.

Вечер: Старо-Татарская слобода.

Пересеките озеро Кабан (обязательно прокатитесь на катамаране, если погода позволяет!) и попадете в край резных усадеб.

Что смотреть:

* Мечети Аль-Марджани (не закрывалась даже в советские годы) и Апанаевскую (каменное кружево в стиле барокко).



* Традиции: Зайдите в один из двориков на чай. Закажите татарский чай с травами и губадью — многослойный пирог с кортом (томленым творогом), рисом, изюмом и яйцом.



* Пройдитесь по набережной озера Кабан.



* Загляните на Юнусовскую площадь, тут вас ждут 4 сада: Любви, Танца, Печали и сад Майдан (с татарского площадь). А еще тут сказочный замок мадам Шамиль и пряничный дом купца Сафы Бахтеева.

~2. «Казанский телепорт»: маршрут на метро~

Подойдет для тех, кто хочет увидеть максимум без пробок.

* Станция «Суконная Слобода»: посмотрите выставку ретро-трамваев под открытым небом, сказочный театр кукол «Экият» и комплекс «Туган авылым».

Совет эксперта: пройдите насквозь через здание IT-парка им. Башира Рамеева (вход свободный через досмотр). В центре там само играет фортепиано, а на выходе вы окажетесь прямо на набережной озера Кабан.

* Станция «Площадь Тукая»: поднимитесь по ул. Пушкина к Национальной библиотеке Республики Татарстан. Это суперсовременное пространство с панорамным видом. Здесь же открывается ресторан новой татарской кухни «Күңел» с выходом на террасу. Рядом, на набережной новые парки «Елмай» и «Урам» и гастро комплекс «Кайт». Спуститься можно сразу за библиотекой, но лучше подняться чуть выше в Фуксовский садик и воспользоваться лестницей там, Карлу Федоровичу передавайте привет и не забудьте найти на его памятнике второе лицо!



* Станция «Кремлевская»: пройдите Кремль насквозь к Дворцу земледельцев и поднимитесь к Богородицкому монастырю, основанном на месте обретения чудотворной иконы Богородицы, сейчас там хранится Ватиканский список Казанской иконы.



* Станция «Козья Слобода»: финал дня у центра семьи «Казан» (Чаша). Здесь лучшая смотровая площадка для заката.

~3. Казань с высоты птичьего полета~

Лучшие видовые точки Казани позволяют окинуть взглядом весь город с нестандартного ракурса.

* Центр семьи «Казан»: панорама 360 градусов на Кремль и реку. Самая доступная площадка, но подняться на нее придется по лестнице, стоимость взрослого билета 200 ₽, детского — 100 ₽, цены актуальны на лето 2026 года.



* Колокольня Богоявленского собора: вид на пешеходный центр. Подъем пешком по лестнице, вход платный, стоимость взрослого билета 200 ₽, детского — 150 ₽, цены актуальны на лето 2026 года.



* Гранд Отель Казань: вертолетная площадка (100 метров). Но посещение только в составе групп по расписанию, планируйте заранее, подробности на сайте отеля.



* Храм-памятник на Казанке: храм-пирамида на воде. Добраться непросто (пешком по дамбе), но виды на Кремль оттуда уникальные. Да и сам храм очень необычный.



* Колесо обозрения «Вокруг света»: отсюда сейчас лучше всего видно масштабную стройку и преображение набережной у моста Миллениум. Но если пройти мимо в сторону моста и пройти между двумя достроенными корпусами, то можно попасть на самую свежую и комфортную смотровую, хоть и не с высоты, но весь город как на ладони.



* Смотровая у Национальной библиотеки и из Фуксовского сада.



* Смотровая площадка в Кремле, за Благовещенским собором и в Преображенской башне (платная и только летом).

~4. Если не повезло с погодой: «Музейный десант»~

Не бойтесь дождя — в Казани музеи стоят того, чтобы провести в них день.



* Национальный музей Татарстана: карета Екатерины II и история региона с древности.



* В Кремле: Музей естественной истории (динозавры!), Центр «Эрмитаж-Казань» (мировое искусство) и Музей Спасской башни (оборонительная история) и еще восемь музеев на любой вкус.



* Музей «Городская панорама»: огромный макет Казани в миниатюре и интерактивные полеты над городом.



* Частные музеи: чак-чака, чая, эчпочмака, татарского быта, татарской невесты, Сююмбике, за день все точно не обойти.



* А еще есть необычный музей в темноте, но без национальной изюминки.

~5. Альтернативная Казань: для тех, кто уже все видел~

Если Кремль и Баумана пройдены, ищите скрытые жемчужины.

* Сквер «Казанский наличник» (ул. Волкова): уютное место с отреставрированной резьбой наличников со старых деревянных домов.



* Московский рынок (метро «Яшьлек»): микс истории и современного гастропространства.



* Креативный кластер «Адонис»: дворик в здании старой фабрики с кофейнями и лекториями Из внутреннего двора открывается вид на самый старый гражданский дом купца Микляева и небесной красоты Петропавловский собор, построенный на его деньги 300 лет назад.





* Музей Старообрядчества (ул. Старообрядческая, д.17): самый необычный музей в Покровском соборе. Важно: вход только по предварительной записи.

* Пещерный храм: находится под Казанским собором. Попасть можно с аудиогидом, который приобретают в Музее Казанской епархии.



* Центр современной культуры «Смена» в Казани — это независимое культурное пространство, которое объединяет галерею современного искусства, книжный магазин, лекторий и другие проекты. Основан в 2013 году, располагается в историческом здании начала XX века по адресу: ул. Бурхана Шахиди, 7. Рядом ресторан «Солома» с чудесным интерьером и внутреннем двором.

~6. Хлеб и зрелища: гастрономия и театр~

Где ужинать: для праздничного вечера бронируйте заранее столы в ресторанах «Чирэм», «Татар», «Гусь» или «Умай» и других ресторанах национальной кухни. Спрос в сезон огромный! Неожиданный вариант бар «Эпоха подвоха» в меню имеется национальная кухня, к примеру кыстыбый с рваной уткой.

Театральный вечер: посещение татарского театра (театр имени Камала или театр имени Тинчурина) — это отдельный вид эстетического удовольствия.

Не бойтесь языкового барьера: в залах выдают наушники с синхронным переводом. Для любителей экспериментов — площадка «МОН» в здании библиотеки, для камерной атмосферы — театр Сдвиг.

* Еще в театре Камала и театре кукол «Экият» проводятся экскурсии (билеты на сайте) — отличная альтернатива, если вы не успеваете на вечерний спектакль.

* А недавно в Казани открылся ЦУМ. Центр уникальных мастеров: креативное пространство и шоурумы для ремесленников и малых производств Татарстана — объединение народных художественных промыслов с современными креативными индустриями. Цель проекта — вывести региональный продукт на международный уровень.

~7. МЕГА-МАРШРУТ: «Казань на одном дыхании»~

Личный выбор аттестованного гида и коренного жителя Ольги Косовой.

Часть 1. Через дамбу — в объятия древней крепости.

Маршрут: станция метро «Козья Слобода» → Центр семьи «Казан» → Кремлевская дамба → Казанский Кремль.

* Старт (08:30): начните на правом берегу у Центра семьи «Казан».



* Совет гида: можно подняться на смотровую площадку «Чаши», но она работает с 10.00. Не грустите, снизу, от самой воды, панорама на просыпающийся Кремль выглядит ничуть не хуже, а простор ощущается даже острее.



* Пеший переход через реку: направляйтесь в сторону центра пешком прямо вдоль Кремлевского моста и Кремлевской дамбы. Это прекрасная утренняя прогулка, где ветер с Казанки заряжает энергией на весь день.



* Секретный вход в Кремль: не ищите главный вход. Зайдите в Казанский Кремль с обратной, тихой стороны — через Тайницкую башню.



* Внутри крепости: поднимитесь на смотровую площадку за Благовещенским собором (отсюда открывается потрясающий вид на Дворец земледельцев), зайдите в сам собор, загляните в мечеть Кул-Шариф.



* Пауза на чай: в здании отреставрированных Присутственных мест возьмите стаканчик ароматного горячего чая или бульона на вынос, элеш или эчпочмак и выходите из Кремля через парадную Спасскую башню.

Часть 2. Аристократическая Казань и тайны соборов.

Маршрут: ул. Кремлевская → Петропавловский собор → Парк «Черное озеро» → Богородицкий монастырь.

* По аристократическому тракту: двигайтесь прямиком по улице Кремлевской до пересечения с улицей Мусы Джалиля. Сверните направо и спуститесь к величественному Петропавловскому собору.



* Совет гида: поднимитесь по крутым ступеням на галерею собора — эта смотровая площадка покажет вам центр города под необычным углом. Зайдите внутрь, чтобы восхититься его трехсотлетней историей, прикоснуться к святыням и рассмотреть уникальный, уходящий в самое небо многоярусный резной иконостас.



* Через дворянский парк к святыне: вернитесь на Кремлевскую, пройдите мимо роскошного, но таинственного Александровского пассажа и спуститесь в парк «Черное озеро». Пройдите его по диагонали и выходите на противоположной стороне на улицу Миславского. Она приведет вас прямо к Богородицкому мужскому монастырю и величественному Казанскому собору — месту обретения Казанской иконы Божией Матери.

Часть 3. Книги, сады и гастрономия у воды.

Маршрут: Национальная библиотека РТ → Фуксовский сад → Набережная → Парк «Урам» → Парк Горького.

* В обитель знаний: от монастыря направляйтесь в сторону Национальной библиотеки РТ. Зайдите внутрь: это не просто библиотека, а настоящий культурный космос. Обязательно загляните в залитый светом универсальный читальный зал с панорамными окнами на реку.



* Городская легенда в Фуксовском саду: выйдя из библиотеки, поднимитесь чуть выше — в уютный Фуксовский сад.



* «Пасхалка» от экскурсовода: найдите памятник Карлу Федоровичу Фуксу (выдающемуся казанскому врачу и историку). Внимательно присмотритесь к нему со всех сторон. Местные жители давно заметили: на памятнике есть второе лицо, небольшое, удивительно похоже на лицо бывшего мэра Казани Камиля Исхакова, при котором и устанавливали памятник.



* Спуск к реке и обед: по каменной лестнице спуститесь из сада прямо на набережную — в новый детский парк «Елмай». Пройдите немного вперед и устройте заслуженный обед в стильном гастрокомплексе «Кайт».



* Через спорт в зеленый массив: после обеда дойдите до экстрим-парка «Урам», чтобы восхититься масштабом спортивных объектов, и прямо отсюда поднимайтесь вверх — в тенистые аллеи Парка Горького. Пройдите сквозь его прохладу к мемориалу памяти неизвестного солдата и Вечному огню.

Часть 4. Деревянное кружево и секретный музей в отеле.

Маршрут: ул. Вишневского → Ул. Волкова → Отель Tasigo (Шамовская больница).

* По следам деревянного зодчества: пересеките дорогу по подземному переходу и идите вниз по улице Вишневского. На перекрестке с улицей Чехова поверните направо и выйдите к скверу «Казанских наличников» на улице Волкова. Идите вниз по Волкова до пересечения с улицей Айвазовского, любуясь редкой, точечно сохранившейся исторической деревянной застройкой старой Казани.



* Секретный музей: направляйтесь к роскошному отелю Kazan Palace by Tasigo (ул. Калинина, 3Б).



* Инсайдерская находка от Ольги: мало кто знает, что в этом отреставрированном здании бывшей Шамовской городской больницы (шедевр стиля модерн начала XX века) есть бесплатный, очень стильный музей. Он посвящен основателям больницы — купцу-старообрядцу Якову Шамову — и истории самого госпиталя. Музей расположен в проходной стеклянной галерее, соединяющей современный четырехзвездочный и исторический пятизвездочный корпуса отеля.

Часть 5. От маленького принца к поющему пианино.

Маршрут: Суконная слобода → Театр кукол «Экият» → Духосошественская церковь → IT-парк.

* В гостях у сказки: спуститесь в район Суконной слободы. Пройдите через бревенчатый комплекс «Туган Авылым» к замку театра кукол «Экият». Обязательно поднимитесь на его открытую балюстраду-галерею, чтобы сфотографироваться со скульптурой Маленького принца.



* Голос Шаляпина: рядом находится Духосошественская церковь. Именно здесь, в церковном хоре, когда-то пел совсем юный Федор Шаляпин.



* Технологичный транзит: направляйтесь к IT-парку им. Башира Рамеева со стороны улицы Спартаковская. Пройдите рамки досмотра и зайдите в просторный технологичный холл, где самостоятельно играет фортепиано. Пройдите здание насквозь и выйдите с противоположной стороны.

Часть 6. Зазеркалье озера Кабан и финал в Слободе.

Маршрут: озеро Кабан → Новый театр Камала → Ул. Марджани → Юнусовская площадь → Ул. Каюма Насыри.

* Великое озеро: перейдите дорогу и окажитесь на благоустроенной набережной озера Кабан. Поверните налево и идите к футуристическому новому зданию театра им. Галиасгара Камала, напоминающему ледяные глыбы.



* Обход озера: перейдите по мосту на противоположную сторону озера.



* Важное примечание от Ольги: сейчас на набережной со стороны улицы Марджани идет масштабная реконструкция нижней террасы и ревитализация старых промышленных объектов под общественные пространства. Пройти здесь все равно можно, а издалека, с воды, панорама театра открывается максимально целостной.



* В сердце татарской культуры: по улице Марджани дойдите до перекрестка с улицей Кунче (очень крохотной и душевной) и выйдите на ул. Каюма Насыри к Апанаевской мечети, одной и двух построенных с согласования Екатерины II. Пройдите чуть вперед и поверните на Юнусовскую площадь — исторический центр притяжения татарской интеллигенции. Здесь бьется сердце Слободы. Полюбуйтесь на изящный Дом мадам Шамиль (где сейчас Музей Г. Тукая) и уютный розовый деревянный особняк купца Сафы Бахтеева.



* Финальный аккорд: вернитесь на пешеходную улицу Каюма Насыри. Здесь нас встречают две самые старые каменные мечети города — Апанаевская (ее мы уже видели) и Аль-Марджани. Зайдите в чайную усадьбы, закажите чай на травах с чак-чаком, а лучше с губадией, такой пирог вы больше нигде не отведаете, в начинке рис, яйцо, изюм и корт (красный творог), томленый до карамелизованной текстуры. Выдохните и осознайте: вы только что пешком покорили великую Казань!

Если ноги все еще слушаются вас, смело берите катамаран и провожайте этот день с акватории озера, нижний Кабан, думая о том, что на его дне покоятся ханские сокровища, а охраняет их защитник Казани змей Зилант.

~Как организовать прогулку? Рекомендации гида~

Казань — город гостеприимный, но требующий подготовки.

* Пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле. Совет для автолюбителей, с 08.00 до 19.00 по будням парковки платные, стоимость от 30 до 140 ₽/час, оплатить можно через терминал (в некоторых местах нужно поискать), по смс или через федеральное приложение парковок — да пребудет с вами интернет. В центре города много одностороннего движения и в целом мало левых поворотов, заранее скачайте офлайн карты для навигатора, это уже совет общий и для тех, кто планирует гулять пешком.



* Воспользуйтесь двухэтажным красным автобусом — билет действует весь день, можно выходить и садиться неограниченно.



* Групповые экскурсии: бронируйте через интернет заранее, в сезон мест может не быть.



* Индивидуальный формат: для тех, кто ценит комфорт.

Что привезти из Казани.

Традиционные сладости остаются визитной карточкой региона. Главные из них — это чак-чак и талкыш калеве, которое часто формуют в виде небольших пирамидок. Их можно смело покупать в любом сувенирном магазине, на рынках или в крупных сетевых супермаркетах.

Помимо традиционных угощений, можно приобрести торт «Казань». Также отличным подарком станет местная выпечка: эчпочмак (треугольник с мясом) и элеш (круглый пирог), вяленая конина (казылык) или запеченная по национальному рецепту утка.

Где купить: шопинг стоит начать на главной пешеходной улице Баумана, где расположено множество сувенирных магазинов. Там можно найти книги, пазлы и открытки с дизайном местных иллюстраторов.

Новой точкой притяжения для ищущих аутентичные подарки стал обновленный Центральный универмаг (ЦУМ), который весной 2026 года превратился в огромный хаб ремесел — «Центр уникального мастерства» (Московская, 2). Здесь на площади в 31 тысячу кв. м разместились 68 мастерских по 18 направлениям.

Аутентичные сувениры: войлок, керамика, изделия из кожи и козьего пуха, ичиги (татарские сапоги), валенки ручной работы. Авторские украшения: серьги, кулоны и броши в форме герба Татарстана, стилизованные под чак-чак или эчпочмак.

Для тех, кто ищет авторские подарки и мерч, по-прежнему актуален Центр современной культуры «Смена» (Бурхана Шахиди, 7). Помимо книг, тут можно выбрать значки, брелоки, стикерпаки, открытки и другой мерч локальных художников, переосмысляющих культуру Татарстана. Центр также известен своей насыщенной публичной программой: здесь проводят выставки, лекции и дважды в год — книжный фестиваль.

Также обратите внимание на необычные сувениры, которые набирают популярность. Косметика и аксессуары: мыло ручной работы в виде тюбетейки и чак-чака, серьги-эчпочмаки и даже банные шапочки с казанской символикой.

Фермерские продукты: свежие и натуральные продукты от местных производителей можно найти на регулярных сельскохозяйственных ярмарках, которые проходят в городе по выходным.

Узнать больше по теме Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года. Читать дальше