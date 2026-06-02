Доходный возраст: какую работу предлагают нижегородским подросткам летом

Летние каникулы для многих подростков — это не только отдых, но и возможность заработать собственные деньги. Портал «Живем в Нижнем» разбирался, какие вакансии доступны несовершеннолетним в Нижегородской области и на какой заработок они могут рассчитывать этим летом.
Какую работу ищут нижегородские подростки?
Этим летом в Нижегородской области работу ищут более 3,2 тысячи подростков, рассказали порталу «Живем в Нижнем» в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. Как отмечают аналитики, большинство из них находятся в активном поиске подработки.
Резюме несовершеннолетних соискателей в Нижегородской области распределились по специализациям следующим образом:
официанты и бариста: 380 резюме или 12% от общего числа; упаковщики и комплектовщики: 310 резюме или 10%; курьеры: 220 резюме или 7%; разнорабочие: 210 резюме или 7%; менеджеры по работе с клиентами: 170 резюме или 5%; операторы колл-центра: 130 резюме или 4%; грузчики: 120 резюме или 4%; кассиры: 110 резюме или 4%; уборщики: 110 резюме или 4%; автомойщики: 85 резюме или 3%.
При этом большинство нижегородских подростков находятся в поиске постоянной работы. В ней заинтересованы 97% несовершеннолетних соискателей. Подработку рассматривают 17%, стажировки — 1%. Большинство подростков хотят работать на месте работодателя, удаленку рассматривают только 6% соискателей.
Какие вакансии и зарплату предлагают подросткам?
Работодателя традиционно предлагают несовершеннолетним соискателям вакансии курьеров, промоутеров, упаковщиков, продавцов, сборщиков заказов, официантов, аниматоров и догситтеров. Заработная плата зависит от условий оплаты: в некоторых предложениях указана почасовая оплата, в других — посменная или ежемесячная.
Как отмечают в hh.ru, самую высокую почасовую оплату предлагают подросткам, готовым присматривать за собаками. За час работы можно получить 1000−2000 рублей. Чуть меньше предлагают аниматорам (1000−1300 рублей в час) и уборщикам (800−1400 рублей в час).
Самую высокую ставку за смену предлагают курьерам: 3000−5000 рублей. Более скромный заработок предлагается в вакансиях для упаковщиков и расклейщиков объявлений: 1500−2500 рублей и 1200−2300 рублей соответственно.
Среди вакансий с ежемесячной оплатой лидерами по уровню дохода являются официанты и комплектовщики. Они могут зарабатывать от 50 000 рублей в месяц. Специалисты колл-центров получают порядка 40 000 рублей, разнорабочие — 35 000 рублей, продавцы — 27 000 — 30 000 рублей.
Каковы условия труда для подростков?
Подростки в России могут официально работать с 16 лет. В некоторых случаях трудоустройство возможно и раньше — с 14 лет, если работа легкая, не вредит здоровью и не мешает учебе. В 2025 году подросткам разрешили работать летом в выходные дни. Ранее такое было возможно только для творческих профессий.
Для работников младше 16 лет потребуется согласие одного из родителей или законного представителя. Для юных сотрудников действуют особые условия: сокращенный рабочий день, запрет на ночные смены, сверхурочную работу и труд на вредных или опасных производствах.
Как отметил юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов, летом несовершеннолетние работники до 14 лет не могут работать более 24 часов в неделю. С 16 лет допустимое количество рабочего времени увеличивается до 35 часов.
Летняя подработка — это реальная возможность получить первый трудовой опыт и собственный доход. Главное — выбирать официальное трудоустройство и внимательно относиться к условиям работы.