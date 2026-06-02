Доходный возраст: какую работу предлагают нижегородским подросткам летом

Подростки в России могут официально работать с 16 лет. В некоторых случаях трудоустройство возможно и раньше — с 14 лет, если работа легкая, не вредит здоровью и не мешает учебе. В 2025 году подросткам разрешили работать летом в выходные дни. Ранее такое было возможно только для творческих профессий.