Ущерб от незаконной рыбалки в Прикамье за месяц превысил 280 тысяч рублей

В мае 2026 года транспортные полицейские Перми возбудили 25 уголовных дел по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов) в отношении 25 жителей Пермского края. Фигуранты в возрасте от 40 до 65 лет ловили рыбу сетями на берегах Камы, Обвы, Гайвы, а также в Чусовском заливе Камского водохранилища. Разрешений на лов сетными снастями у них не было.