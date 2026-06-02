Ущерб от незаконной рыбалки в Прикамье за месяц превысил 280 тысяч рублей

Разрешений на лов сетными снастями у рыбаков не было.

Ущерб от незаконной рыбалки за месяц превысил 280 тысяч рублей, сообщили в транспортной полиции Прикамья.

В мае 2026 года транспортные полицейские Перми возбудили 25 уголовных дел по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов) в отношении 25 жителей Пермского края. Фигуранты в возрасте от 40 до 65 лет ловили рыбу сетями на берегах Камы, Обвы, Гайвы, а также в Чусовском заливе Камского водохранилища. Разрешений на лов сетными снастями у них не было.

Общий ущерб водным ресурсам превысил 280 тысяч рублей. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы до двух лет.

Напомним, в Пермском крае за рыбалку в период нереста грозят штрафы до миллиона рублей и уголовное дело.