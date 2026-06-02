Воронежские оперативники сняли момент взятия денег мошенниками у пенсионерки

Правоохранители Воронежа задержали девушку, выполнявшего роль курьера в мошеннической схеме, жертвой которой стала местная пенсионерка. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. Пособницей оказалась 19-летняя девушка из Тамбовской области.
В отдел полиции № 2 УМВД России по Воронежу обратилась 70-летняя горожанка. По ее словам, в середине мая ей поступил звонок на домашний телефон. Звонивший представился сотрудником «Ростелекома» и попросил для «переоформления договора» номер страхового свидетельства. Впоследствии женщине поступили звонки от людей, выдававших себя за представителей правоохранительных органов и адвокатов. Под предлогом обвинения в финансировании терроризма, мошенники потребовали провести «проверку» сбережений пенсионерки и задекларировать их. Для этого необходимо было передать наличные средства курьеру, предварительно упаковав их в темный пакет.
Введенная в заблуждение пожилая женщина сообщила, что располагает наличными дома. На следующий день, под влиянием телефонных аферистов, потерпевшая передала курьеру 700 000 рублей.
Задержанная признала свою вину. Она объяснила, что искала дополнительные источники дохода и нашла в одном из мессенджеров объявление о вакансии курьера. Работа заключалась в получении денег от граждан и их последующем перечислении на счета организаторов преступной схемы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» (часть 3 статьи 159 УК РФ). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.