Воронежские оперативники сняли момент взятия денег мошенниками у пенсионерки

В отдел полиции № 2 УМВД России по Воронежу обратилась 70-летняя горожанка. По ее словам, в середине мая ей поступил звонок на домашний телефон. Звонивший представился сотрудником «Ростелекома» и попросил для «переоформления договора» номер страхового свидетельства. Впоследствии женщине поступили звонки от людей, выдававших себя за представителей правоохранительных органов и адвокатов. Под предлогом обвинения в финансировании терроризма, мошенники потребовали провести «проверку» сбережений пенсионерки и задекларировать их. Для этого необходимо было передать наличные средства курьеру, предварительно упаковав их в темный пакет.