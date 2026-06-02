Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Серегеевну» не пустили в Египет: в Калининграде женщина отсудила деньги за сорванный отдых из-за ошибки в заграннике

Тур на двоих стоил почти 200 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

Жительница Калининграда не смогла улететь с сыном в Египет из-за опечатки в загранпаспорте. Почти спустя два года разбирательств она добилась компенсации, сообщает пресс-служба областного суда во вторник, 2 июня.

Женщина покупала тур на себя и сына 2013 года рождения: поездку в 2024-м планировали на период с 24 июля по 3 августа. Путёвка стоила 198 281 рубль. При прохождении погранконтроля в заграннике нашли ошибку: вместо «Сергеевна» в графе «отчество» было указано «Серегеевна».

Туристку не выпустили из страны, а документ изъяли. Женщина заявила, что по вине сотрудников полиции не смогла отдохнуть с ребёнком, понесла убытки и получила моральный вред.

Центральный районный суд постановил взыскать с МВД России за счёт казны 198 281 рубль ущерба, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, 40 тысяч рублей расходов на представителя и 9 948 рублей госпошлины. Если решение устоит, калининградка получит 258 229 рублей. Ещё 10 тысяч рублей компенсации морального вреда должны выплатить её сыну.

С похожей ситуацией столкнулась ещё одна жительница города. В 2025 году калининградка из-за ошибки в документе не смогла улететь в Египет с двумя детьми, в её пользу взыскали 222 845 рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше