Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках ВСУ 2 июня

Кроме того, в городе Шебекино в результате атак FPV-дронов один частный дом получил значительные повреждения, а в трех других домовладениях и надворной постройке осколками посечены окна, кровли, фасады и заборы. Повреждены газовая труба и линия электропередачи. В селе Новая Таволжанка от детонации дрона загорелась кровля многоквартирного дома — возгорание было потушено. Разбиты также окна в двух квартирах. В селе Вознесеновка в результате обстрела пробиты крыши и выбиты окна в двух частных домах. Одна хозяйственная постройка получила повреждения, другая разрушена. В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелся автомобиль — возгорание ликвидировано.