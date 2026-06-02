Жалят как 15 ос? Чем опасно нашествие ядовитых сколопендр на юг России

Длинные ноги-спицы, мощные клешни, молниеносный бросок — укус сколопендры, вызывает невыносимую боль. Сколопендры. Для многих это слово звучит как приговор: ядовитые, быстрые, непредсказуемые. Их боятся дети и взрослые, дачники и владельцы частных домов. В последние месяцы сообщения о таких встречах участились: фото длинных многоногих тварей появляются в чатах соседских чатах. Кто-то натыкается на них в ванной, кто-то — на пороге спальни, а кто-то признаётся, что не спит ночами, боясь случайно наступить на незваного гостя. Корреспондент rostov.aif.ru вместе с экспертами разобрался, стоит ли паниковать при виде многоножки, чем опасен её укус.
«Страх из прошлого».
Станислав Постнов, руководитель тематического онлайн-сообщества «Скорпионы. Пауки. Сколопендры», уточняет: сила яда у сколопендр бывает разной. «Яд сколопендры можно поделить на слабый, средний и сильный. Яд кольчатой сколопендры, которая встречаются на юге России — средний. Укус крайне болезненный. Но тот, кого кусали более серьёзные виды, например, тропические, выдержит укус. Меня кусал только вид Ethmostigmus, яд более слабый, чуть сильнее пчелиного. Самое болезненное — это прокол кожи», — рассказал нашей редакции Станислав Постнов. Многоножки относятся к типу Членистоногие. Их объединяет наличие хитинового экзоскелета: снаружи твёрдый панцирь, внутри — мягкое, полужидкое тело, как у рыцаря в доспехах. Термин «сороконожка» не биологический, а разговорный. Цифра «сорок» в древнерусском означала не точный счёт, а «очень много». На самом деле, количество ног у многоножек варьирует от 30 до 750 пар, — поясняет rostov.aif.ru биолог-химик Зухра Магомедова.
«Иррациональный страх перед многоножками, пауками и змеями — результат естественного отбора. Древние люди жили в тесном контакте с природой, которая кишела разными существами. Те, кто предостерегался такого контакта, выживали. А те, кого любопытство толкало на поглаживание различных тварей, больше потомства не оставляли. Так на протяжении тысяч лет в мозгу большинства закрепился ужас например от торчащих веером лапок.», — пояснила редакции биолог-химик Зухра Магомедова.
Предки многоножек жили в воде и достигали двух метров. Их обмельчавшие потомки предпочитают влажные, укромные места: опавшую листву, кору пней, камни. Если разворошить такую подстилку, можно увидеть разбегающихся жучков, кивсяков, симфил. «Большинство из них — детритофаги: питаются отмершими остатками, обогащая почву. Некоторые — хищники, охотящиеся ночью на мелких жучков, мух, пауков и слизней», — резюмировала Зухра Магомедова.
Бросилась на кота.
Наиболее крупные представители многоножек — сколопендры. Они превратили первую пару ног в ядовитые ногочелюсти для охоты. Их укус болезненный, вызывает отёки и воспаления у человека. Обитают они преимущественно в тропиках и субтропиках, а также в южных регионах. Именно из-за сколопендр у всех многоножек дурная слава.
Жители южных регионов подтверждают: встречи случаются регулярно. Фотограф-любитель Сергей Гибков из Цимлянского района Ростовской области рассказывает, что сколопендры бегают у него в частном доме, он постоянно их видит. Один из жителей Ейска краснодарского края Исмаил Исмаилов. столкнулся с толстыми чёрными особями на своём участке. По его словам, одна агрессивно кидалась клешнями на кота. На неё смотреть страшно — не то что близко подходить.
Житель Ростова-на-Дону Виктор Л., так описал свои ощущени о встрече с жуткой многоножкой:
«Иду на днях мусор вынести, смотрю — у подъезда что-то шевелится. Подсветил телефоном — чуть не поседел. Эта дрянь сантиметров пятнадцать, ножек куча, по асфальту так шустро ползёт. Я аж отскочил. У нас такого отродясь не видел», — рассказал очевидец.
Нападает при угрозе.
Существует распространённое мнение, что сколопендры — единственные существа, которые нападают без причины. Эксперты категорически опровергают этот миф.
«Нет, такого не бывает. Потому что яд у всех животных, которые имеют агрессивную форму атаки, — змеи, сколопендры, — это всегда очень ценный ресурс. И просто так его тратить, никто не будет. Он всё равно человека не съест, а они всё равно оценивает это по-своему. Вот поэтому они нападают только при угрозе или в опасности их потомство», — отметила Зухра Магомедова.
Ближайший родственник сколопендры, мухоловка обыкновенная — типичный ночной хищник, который селится в домах и вызывает ужас при внезапном включении света на кухне. У неё 15 пар длинных ног и высокая скорость. Но она абсолютно безопасна для человека и приносит огромную пользу, поедая домашних вредителей: мух, тараканов, моль.
«Мухоловка — друг человека. Не убивайте её — она ваш союзник», — добавила биолог.
Приручить «чудовище».
Для любителей экзотики сколопендры — популярные питомцы. Станислав Постнов делится опытом содержания кольчатой сколопендры. На взрослую особь 15−17 см, в редких случаях 20−23, используется террариум или контейнер объёмом 4−6 литров. Так как данный вид любит зарываться в грунт, на дно контейнера засыпают не менее 10 см кокосового субстрата. Укрытие ставить не обязательно.
«На счёт корма скажу так: киперы спорят, что лучше — тараканы или сверчки. На мой взгляд, более белковая пища — это сверчок, но тараканов едят с большим удовольствием. Взрослую особь можно кормить 1−2 раза в неделю», — рассказал Станислав Постнов.
Как спастись от сколопендры.
В частных домах многоножки появляются в поисках влаги и пищи. Устранение сырости, заделка щелей в фундаменте и сетки на вентиляционных отверстиях решают проблему лучше, чем химикаты.
Если встретили в доме — аккуратно вынесите на улицу или оставьте в покое. Мухоловок лучше не трогать: они контролируют популяцию домашних вредителей. Сколопендр стоит обходить стороной, особенно в южных регионах, где их яд сильнее. В случае укуса следует немедленно обратиться к врачу и принять антигистаминное средство.
«Знания снимают страх. Когда понимаешь, что перед тобой не монстр, а часть экосистемы, паника сменяется уважением к природе», — резюмировала Зухра Магомедова.