Жалят как 15 ос? Чем опасно нашествие ядовитых сколопендр на юг России

Станислав Постнов, руководитель тематического онлайн-сообщества «Скорпионы. Пауки. Сколопендры», уточняет: сила яда у сколопендр бывает разной. «Яд сколопендры можно поделить на слабый, средний и сильный. Яд кольчатой сколопендры, которая встречаются на юге России — средний. Укус крайне болезненный. Но тот, кого кусали более серьёзные виды, например, тропические, выдержит укус. Меня кусал только вид Ethmostigmus, яд более слабый, чуть сильнее пчелиного. Самое болезненное — это прокол кожи», — рассказал нашей редакции Станислав Постнов. Многоножки относятся к типу Членистоногие. Их объединяет наличие хитинового экзоскелета: снаружи твёрдый панцирь, внутри — мягкое, полужидкое тело, как у рыцаря в доспехах. Термин «сороконожка» не биологический, а разговорный. Цифра «сорок» в древнерусском означала не точный счёт, а «очень много». На самом деле, количество ног у многоножек варьирует от 30 до 750 пар, — поясняет rostov.aif.ru биолог-химик Зухра Магомедова.