Более 60 килограммов мяса, молока и мёда изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска

За май 2026 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора в аэропорту Красноярск в пункте пропуска через государственную границу России проконтролировали 261 международный рейс. Из ручной клади было конфисковано более 64 килограммов мёда, а также молочной, рыбной и мясной продукции, незаконно ввезенных пассажирами международных рейсов из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана с нарушениями ветеринарно-санитарных норм. Вся опасная с точки зрения ветеринарии продукция была сожжена в специальной печи на территории пограничного пункта аэропорта. Кроме того, за нарушение требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза административному наказанию подверглись 54 иностранных гражданина. Напомним, что в Красноярск из Китая привезли больше 3 тонн зараженных фруктов и овощей.