Утрачены навсегда. Ученые назвали 6 вымерших видов животных

Список навсегда утраченных животных постепенно увеличивается.

В 2025 году МСОП официально признал вымершими 6 видов животных. Эта тревожная новость важна и для жителей Волгограда, ведь проблема биоразнообразия касается всей планеты, включая Волгоградскую область.

Список потерь включает рождественскую землеройку, которую уничтожили завезенные крысы, и ядовитую улитку Conus lugubris, пропавшую из-за сбора коллекционерами. Тонкоклювый кроншнеп не встречался с 1995 года из-за осушения болот.

Австралия потеряла сразу три вида полосатых бандикутов: юго-западного, юго-восточного и нуларборского. Их погубили лисы, кошки и разрушение среды обитания.

«Вымирание — не абстрактное понятие, а реальный процесс», — подчеркивают в МСОП. Каждая история становится жестким уроком о необходимости защиты природы.

Эксперты предупреждают: без активных действий потери продолжатся, — пишет канал «Питомцы Mail».

Ранее сообщалось о бесконтрольной вырубке деревьев.