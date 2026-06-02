Более 33,6 тысяч выпускников сдают ОГЭ по математике в Нижегородской области 2 июня. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Минобре региона.
По словам министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, обстановка в пунктах приема экзаменов (ППЭ) спокойная.
«Все дети хорошо знают процедуру, поэтому для них это не является новинкой. Конечно, есть некоторое волнение, но без него никуда. Главное — понимать, что к этому дню они готовились несколько лет, особенно в течение 9-го класса, и готовы даже к самым каверзным заданиям. Свои результаты ребята смогут узнать не позднее 15 июня», — отметил Михаил Пучков.
В министерстве напомнили, что следующий обязательный экзамен — по русскому языку — состоится 6 июня.
Ранее сообщалось, что двух нижегородцев удалили с ЕГЭ-2026 за шпаргалки и телефон.