Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 33,6 тысяч выпускников сдают ОГЭ по математике в Нижегородской области

В кампанию основного госэкзамена вовлечено свыше 34,8 тысячи выпускников региона.

Источник: Время

Более 33,6 тысяч выпускников сдают ОГЭ по математике в Нижегородской области 2 июня. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Минобре региона.

По словам министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, обстановка в пунктах приема экзаменов (ППЭ) спокойная.

«Все дети хорошо знают процедуру, поэтому для них это не является новинкой. Конечно, есть некоторое волнение, но без него никуда. Главное — понимать, что к этому дню они готовились несколько лет, особенно в течение 9-го класса, и готовы даже к самым каверзным заданиям. Свои результаты ребята смогут узнать не позднее 15 июня», — отметил Михаил Пучков.

В министерстве напомнили, что следующий обязательный экзамен — по русскому языку — состоится 6 июня.

Ранее сообщалось, что двух нижегородцев удалили с ЕГЭ-2026 за шпаргалки и телефон.