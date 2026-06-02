В Ливане рассказали о продолжающихся атаках Израиля

Армия обороны Израиля обратилась к населению города Набатия на юге Ливана. Жителей призвали покинуть свои дома в преддверии израильских обстрелов. Военные также заявили, что утром 2 июня зафиксировали БПЛА. Предположительно, дрон принадлежит ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Его направили в направлении позиций ЦАХАЛа на юге Ливана. Из-за этого беспилотника в приграничном городе Кирьят-Шмона включили оповещение о тревоге.