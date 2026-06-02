В Ливане рассказали о продолжающихся атаках Израиля

Израильская армия продолжает атаковать южные территории Ливана. Об этом сообщает ливанское Национальное агентство новостей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По информации агентства, утренние удары унесли жизни восьми человек. Атаки зафиксировали, в том числе, в окрестностях города Джибшит, пишет «Интерфакс».

Армия обороны Израиля обратилась к населению города Набатия на юге Ливана. Жителей призвали покинуть свои дома в преддверии израильских обстрелов. Военные также заявили, что утром 2 июня зафиксировали БПЛА. Предположительно, дрон принадлежит ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Его направили в направлении позиций ЦАХАЛа на юге Ливана. Из-за этого беспилотника в приграничном городе Кирьят-Шмона включили оповещение о тревоге.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» после переговоров с ним согласились на остановку боевых действий. Стороны пообещали друг друга не атаковать.

Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше