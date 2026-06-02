Трех медведей засняли в Дивногорске на горе рядом с Георгиевской лентой

Рядом с Дивногорском засняли медведей. Видео появилось в Telegram-канале «ЧП 124».
«Трое медведей бродили по горному склону рядом с Георгиевской лентой», — говорится в описании.
Указано, что видео снято в Дивногорске.
На кадрах три медведя медленно ходят по горному склону рядом с огромной Георгиевской лентой.
Напомним, что недавно медведя видели гуляющим по улицам Дивногорска. Его заметили рядом с гидротехникумом и в верхней части города.
Ранее сообщалось о том, что следы медведя заметили на Большой Енисейской тропе в районе Водников.