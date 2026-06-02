В перинатальном центре рассказали, сколько малышей родилось в мае

В краевом перинатальном центре в мае родились 365 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Среди новорожденных 192 мальчика и 173 девочки. Также в мае в центре появились на свет 15 пар двойняшек. Самым маленьким новорожденным стал мальчик весом 580 граммов. Самым крупным малышом тоже оказался мальчик. Его вес при рождении составил 5110 граммов.
В перинатальном центре оказывают помощь беременным, роженицам, новорожденным и детям с различными заболеваниями. Работа учреждения связана с задачами нацпроекта «Семья», направленного на поддержку материнства, детства и будущих поколений.