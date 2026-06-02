Михаил Котюков дал советы выпускникам образовательного центра «Покровский»

Глава региона Михаил Котюков встретился с одиннадцатиклассниками красноярского образовательного центра «Покровский». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Администрации губернатора края — начальник управления кадров и госслужбы губернатора края Леонид Кирсанов и руководитель главного управления образования администрации города Красноярска Марина Аксенова. В свое время они, так же как и глава региона, учились в школе № 58, которая сейчас является частью большого образовательного центра.
У школьников была возможность не только задать вопросы об учебе в школе и университете напрямую Михаилу Котюкову, но и получить ценные советы на будущее. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшей профессиональной самореализации ребят.
«Абсолютно спокойно отношусь к тому, что ребята поступают в вузы в других городах. Это нормальная практика: учиться там, где трудно и интересно. Вопрос в другом: как потом заинтересовать их работой на родной земле? Это задача трудная. Общаясь со студентами, которые сейчас учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, вижу, что интерес к работе в крае у молодежи есть», — отметил губернатор.
В завершение разговора глава Красноярского края посоветовал выпускникам уметь находить баланс между учебой и досугом.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.