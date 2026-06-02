В Волгограде у МКД отобрали детскую игровую площадку

— Ко Дню защиты детей оборудование детского городка не просто было демонтировано, но и уже перекачивалось в двор ТСН «НА ГАГРИНСКОЙ». У наших детей в преддверии праздника отобрали площадку, чтобы отдать кому то ещё? Какой-то сюрреализм. При этом с жильцами никто не советовался. Мы были бы готовы рассмотреть возможность установки площадки в соседнем дворе, но, конечно, не в далёком ТСН, куда наши родители не смогут отпускать маленьких детей. Подаренное нашему дому имущество фактически было похищено. Мы требуем его вернуть на законное место, — добавила женщина.