В Подмосковье обеспечат 227 домов новым газовым оборудованием и датчиками утечки

«Специализированные организации в рамках краткосрочного плана капитального ремонта обновят газовые стояки и разводку в 227 домах Московской области. В каждую газифицированную квартиру установят новые прочные трубопроводы с антикоррозийным покрытием, запорные краны и специальные датчики сигнализаторы», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что наибольший объем работ будет проведен в Химках, Балашихе и Лобне.
Также в министерстве уточнили, что в зависимости от типа домов устанавливаются разные датчики-сигнализаторы. Так, для квартир с газовой плитой подходит датчик утечки природного газа. Как только концентрация газа превышает норму, он подает сигнал, и специальный клапан автоматически перекрывает газ. Жители слышат сигнал и вызывают аварийную службу. Для помещений с газовой колонкой (проточным водонагревателем) помимо датчика утечки газа, также устанавливается датчик угарного газа.
«Модернизация газового оборудования в домах — это один из тех видов работ, для которых наш фонд капитального ремонта привлекает специализированные подрядные организации с необходимой квалификацией. Важно отметить, что большая ответственность лежит и на собственниках — им важно вовремя предоставить доступ в квартиры для монтажа оборудования. Не менее, чем за две недели до старта фонд совместно с управляющей компанией организовывает информирование о предстоящих работах на стендах в многоквартирных домах и в домовых чатах. При полном доступе все мероприятия — от отключения стояка до пуска газа и финальной проверки датчиков занимают три дня», — привели в тексте слова министра жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилла Григорьева.