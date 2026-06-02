Детсад на 240 мест и соццентр не ввели в эксплуатацию в Городце

Контрольно‑счётная палата (КСП) Нижегородской области проверила строительство.

Контрольно‑счётная палата (КСП) Нижегородской области проверила строительство детского сада на 240 мест и социального центра на 136 мест в Городце. По данным пресс‑службы ведомства, объекты возведены, но не эксплуатируются — это признано неэффективным расходованием бюджетных средств.

На сооружение объектов, согласно сайту стратегии развития Нижегородской области, было выделено свыше 788 млн рублей. В ходе проверки специалисты изучили контракты и сроки выполнения работ, оценили качество используемых материалов и провели контрольные обмеры.

Выявлены следующие нарушения: нарушение сроков отчётности по субсидиям со стороны администрации округа, завышение оплаченных объёмов работ, замена оборудования без согласования с проектом, ошибки в оформлении закупочной документации, а также искажение бухгалтерской отчётности.

Материалы проверки направлены в администрацию Городецкого округа, Законодательное собрание Нижегородской области, губернатору Нижегородской области и в прокуратуру.

