Детсад на 240 мест и соццентр не ввели в эксплуатацию в Городце

Контрольно‑счётная палата (КСП) Нижегородской области проверила строительство детского сада на 240 мест и социального центра на 136 мест в Городце. По данным пресс‑службы ведомства, объекты возведены, но не эксплуатируются — это признано неэффективным расходованием бюджетных средств.