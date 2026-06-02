В Ростове открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс

Он расположен в Первомайском районе.

В Первомайском районе донской столицы появился физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Его возвели благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Спортивный объект предлагает разнообразные возможности для активного отдыха и занятий физкультурой.

Комплекс включает универсальную площадку для игровых видов спорта с необходимым инвентарём, зону из 12 современных тренажёров для силовых и кардиотренировок, а также трибуны для зрителей на 25 мест. Все зоны комплекса объектов огорожены и покрыты резиновым покрытием.

На создание ФОКОТ направили 6,9 млн рублей, из них 5,6 млн — из федерального бюджета.

По словам заместителя председателя Государственной Думы Виктории Абрамченко, открытие «умной» спортивной площадки в рамках федерального проекта — важный шаг для Ростова.

«Реализация проекта стала возможной благодаря федеральной поддержке, и мы намерены продолжать системную работу по созданию доступных спортивных объектов. Это принципиально важно для формирования культуры здорового образа жизни и укрепления здоровья нации, особенно подрастающего поколения. Уверена, что новая площадка станет популярным местом для активного досуга горожан и поможет раскрыть спортивный потенциал юных ростовчан», — отметила Виктория Абрамченко.

Как отметил заместитель министра по физической культуре и спорту Василий Логинов, площадки, где каждый может найти занятие по душе, особенно востребованы.

«В рамках федеральной программы “Спорт России” перед нами стоит задача: к 2030 году вовлечь в занятия физкультурой и спортом не менее 70% жителей Дона», — рассказал замминистра.

Добавим, что за последние пять лет в Ростове открыли 40 подобных объектов.