Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Ухов cпрогнозировал нарастание мощности ударов возмездия по территории Украины

Увеличивая градус эскалации, Киев рассчитывал, что Москва будет остерегаться проводить крупные ракетно-авиационные удары по территории столицы Украины. Однако всему есть предел, и удар по Старобельску привел к тому, что время соблюдения «границ допустимого» Россией закончилось, считает политолог Илья Ухов.

Увеличивая градус эскалации, Киев рассчитывал, что Москва будет остерегаться проводить крупные ракетно-авиационные удары по территории столицы Украины. Однако всему есть предел, и удар по Старобельску привел к тому, что время соблюдения «границ допустимого» Россией закончилось, считает политолог Илья Ухов.

Ужасная трагедия в Старобельске, жертв которой продолжают оплакивать в ЛНР, Донбассе и в целом в России, поставила в повестку дня кардинальное изменение подходов к киевскому режиму. Президент Путин накануне довольно жестко и недвусмысленно указал на то, что время сантиментов и борьбы в рамках «границ допустимого» для России заканчивается — теперь для нас не будет никаких ограничений в плане ударов по любым объектам на Украине, считает политолог Илья Ухов.

По его мнению, события сегодняшней ночи наглядно демонстрируют эту возросшую решимость и серьезность наших намерений — уничтожающим ударам подверглись десятки оборонных предприятий, объектов топливно-энергетического сектора, ремонтных и тыловых баз ВСУ и террористических подразделений БПЛА киевского режима.

Уничтожающие удары российских «Искандеров», «Цирконов», «Кинжалов» и сотен дронов являются, пожалуй, лучшим «лекарством», способным отрезвить засевшую в Киеве хунту. И граждане России в подавляющем большинстве поддерживают жесткие действия, предпринятые президентом.

Мы не можем, просто не имеем право забыть невинных жертв бесчеловечной атаки ВСУ в Старобельском колледже, любой родитель, мать, отец, просто здравомыслящий человек не может не понимать, что атака по учебным заведениям и убийство мирных, спящих детей и подростков — это вообще за гранью добра и зла.

Общество, весь российский народ требовали мести за невинно убиенных в Старобельске детей, ставших очередными мучениками и жертвами бесконечной вереницы преступлений ВСУ и украинского режима в целом. Начиная с 2014 года, тот же Донецк, а затем и территория Новороссии подвергались постоянным артиллерийским обстрелам, ударам беспилотников, террористическим минированиям.

Примечательно, что в своей официальной риторике Киев постоянно говорит о новых регионах России как об «оккупированных» землях, на которых якобы живут их сограждане, которых они хотят «освободить». По факту же, такое «освобождение» оборачивается смертью, разрушениями и терроризированием мирного населения.

Это лишний раз свидетельствует о том, что киевский режим уже не считает эти земли и этих людей по-настоящему своими, действуя в логике выдавливания и создания невыносимых условий для мирной жизни.

Важно понимать: выводя градус эскалации на качественно новый уровень, Киев рассчитывал, что Россия будет остерегаться проводить крупные ракетно-авиационные удары по территории столицы Украины. Киевский режим рассчитывал, что риторика европейцев по поводу военного противостояния России остановит Москву, заставит нас ограничиться предупреждениями и какими-то точечными ударами. Однако противник просчитался — и теперь будет и дальше пожинать плоды своих просчетов.

Очевидно, что и без сегодняшних ударов, Запад нашел бы миллион и маленькую тележку поводов для обвинений России в эскалации и введения новых санкций и осуществления иных недружественных шагов. Уж в чем в чем, а в искусстве провокации глобалистам равных нет.

Уже понятно, что никакая сдержанность, никакой дипломатический этикет и односторонняя ответственность не заставят Запад сдать назад и прекратить ведение войны с Россией, в которой их прокси «по доверенности» выступают украинцы.

Видна и канва этой спирали провокаций — помимо ударов по Старобельску, это и атаки по другим приграничным российским регионам, безрассудные обстрелы ЗАЭС, грозящие ядерной катастрофой сродни Чернобыльской. Это и пиратские захваты танкеров, продолжающаяся дискриминация россиян на территории ЕС и Прибалтике, в частности. Евросоюз сам находится в жесточайшем социальном, экономическом и демографическом кризисе — и пытается решить свои проблемы за счет ослабления, а желательно и расчленения России, чтобы протянуть свое существование еще на какое-то время за счет растаскивания наших ресурсов.

Путин прекрасно видит и понимает все эти «кровавые шахматы» западников и состоящих у них на прокорме украинцев — именно поэтому можно прогнозировать нарастание мощности и географии ударов возмездия по территории Украины. Тот, кто думал, что Россия испугается каких-то угроз, а атаки по мирному населению заставят нас испугаться и сдать свои коренные интересы, жестоко просчитался.

Дети Старобельска, Гениченска, Донецка, Луганска, Запорожья, Мелитополя и Мариуполя и многих других городов и сел Новороссии, которых систематично убивали и калечили украинские нацисты, будут отмщены. Это теперь уже личная вендетта Путина, и он доведет ее до конца.

Автор: политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше