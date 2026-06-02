Белорусский канал покажет матчи чемпионата мира по футболу 2026 — вот где смотреть

Чемпионат мира по футболу будет показан по белорусскому телеканалу «Спорт ТВ», который доступен через кабельных операторов Беларуси на 11-й кнопке.
23-й чемпионат мира по футболу начнется 11 июня и продлится до 19 июля. В нем примут участие 48 сборных. Будет проведено рекордное количество матчей — 104.
В первый день первенства, 11 июня (четверг) в 21.30 начнется прямая трансляция игры Мексика — ЮАР. Рано утром 12 июня в программе значится встреча Южная Корея — Чехия (начало — 4.50). Ее повторят в 10.15 и 19.30. А в 21.50 можно будет увидеть в прямом эфире матч Канада — Босния и Герцеговина.
