35 тысяч будущих форелей привезли в Хабаровский край из Франции

В Хабаровский край поступила новая партия оплодотворённой икры радужной форели из Франции. На этот раз в регион доставили 35 тысяч эмбрионов будущей рыбы, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Партия прошла ветеринарный контроль в аэропорту Хабаровска. Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, икру сначала оформили в московском аэропорту Шереметьево, после чего авиатранспортом отправили на Дальний Восток.
Для перевозки использовались специальные изотермические контейнеры, позволяющие поддерживать необходимую температуру. Во время проверки специалисты не обнаружили повреждений упаковки или нарушений условий транспортировки.
После прохождения контроля икру направили в карантинный инкубационный цех рыбоводного хозяйства в посёлке Переяславка района имени Лазо. Здесь её будут выращивать до появления мальков, а затем — товарной рыбы.
По данным Россельхознадзора, с начала 2026 года предприятие уже получило три партии французской икры общим объёмом 105 тысяч штук. Выращивание форели от икринки до взрослой особи занимает около полутора лет. Готовая продукция хозяйства уже поставляется в магазины и предприятия общественного питания Хабаровского края.