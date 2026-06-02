Нижегородские подростки могут зарабатывать летом 50 000 рублей

Несовершеннолетние работники могут получать зарплату от 50 000 рублей в месяц. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
В этом году работодателями традиционно предлагают подросткам вакансии курьеров, промоутеров, упаковщиков, продавцов, сборщиков заказов, официантов, аниматоров и догситтеров. Уровень дохода зависит от формата оплаты, среди вариантов — почасовой, посменный и ежемесячный.
Самый высокий доход за час работы предлагают несовершеннолетним соискателям, готовым присматривать за собаками. Получить можно 1000−2000 рублей в час.
Лидером по оплате за смену являются вакансии курьеров: подростки могут заработать 3000−5000 рублей. Среди предложений с ежемесячной оплатой больше всего предлагают официантам и комплектовщикам. Они могут получать от 50 000 рублей в месяц.
