Больше 3,2 тысячи подростков в Нижегородской области ищут работу на лето

Резюме более 3,2 тысячи несовершеннолетних соискателей опубликованы в Нижегородской области летом 2026 года. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Чаще всего нижегородские подростки хотят работать официантами или бариста: 380 резюме или 12% от общего числа опубликовано для этой специализации. Следующими по популярности идут резюме комплектовщиков (310 резюме или 10%) и курьеров (220 резюме или 7%).
Большинство несовершеннолетних соискателей — 97% — находятся в поиске постоянной работы. Подработку рассматривают 17%, стажировки — 1%. Кроме того, среди ищущих работу нижегородских подростков только 6% рассматривают удаленный формат.
