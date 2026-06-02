Больше 3,2 тысячи подростков в Нижегородской области ищут работу на лето

Резюме более 3,2 тысячи несовершеннолетних соискателей опубликованы в Нижегородской области летом 2026 года. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего нижегородские подростки хотят работать официантами или бариста: 380 резюме или 12% от общего числа опубликовано для этой специализации. Следующими по популярности идут резюме комплектовщиков (310 резюме или 10%) и курьеров (220 резюме или 7%).

Большинство несовершеннолетних соискателей — 97% — находятся в поиске постоянной работы. Подработку рассматривают 17%, стажировки — 1%. Кроме того, среди ищущих работу нижегородских подростков только 6% рассматривают удаленный формат.

Подробнее о подработке для подростков летом в Нижегородской области читайте в нашем специальном материале.