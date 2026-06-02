Московские компании презентовали продукты питания на выставке в Китае

На коллективном стенде были размещены кондитерские изделия, бакалея, напитки, товары для здорового образа жизни.

Источник: Национальные проекты России

Участие в международной выставке продуктов питания и напитков SIAL China 2026 приняли 20 московских производителей, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Поддержку предпринимателям, заинтересованным в выходе на зарубежные рынки, оказывают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Предприятия разместили свою продукцию на коллективном стенде Made in Moscow. Они презентовали кондитерские изделия, макароны, крупы, зерновые хлопья, сухие завтраки, различные напитки, в том числе квас и соки, а также товары для здорового образа жизни: протеиновые батончики, десерты без сахара и низкокалорийное варенье.

Впервые на стенде Made in Moscow были организованы прямые эфиры с популярными китайскими блогерами. Также предприниматели провели ряд переговоров и встреч с потенциальными зарубежными партнерами, в том числе из Гонконга, Шанхая, Пекина.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.