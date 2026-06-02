В Воронеже отменили фестиваль современного фольклора «Жатва»

Организаторы перенесли форум на 2027 год.

Источник: Комсомольская правда

Еще один фестиваль не состоится этим летом. Организаторы сообщили об отмене «Жатвафест», который планировался 20−22 августа близ села Горожанка Рамонского района. Причина — сложная оперативная обстановка в регионе в связи с беспилотной опасностью. Масштабный фестиваль современного фольклора переносят на 2027 год.

— Мы уже успели провести огромную работу по наполнению программы фестиваля. «Жатва» состоится с тем же составом групп, любимыми локациями, лекторами и арт-объектами в 2027 году. Мы будем благодарны, если вы сохраните свои билеты и поддержите фестиваль, — отметили организаторы.

Те, кто захотят оформить возврат билетов, могут направить заявку до 1 июля.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на днях по той же причине отменили рок-фестиваль «Ветра Черноземья», который планировался в Новой Усмани 27 июня.

