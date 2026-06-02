Романчева: включение Нижнего Новгорода в «Золотое кольцо» даст импульс к развитию внутреннего туризма

Включение Нижнего Новгорода и других населенных пунктов Нижегородской области в «Золотое кольцо» России даст новый импульс к развитию рынка внутреннего туризма. Об этом ИА «Время Н» сообщила директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.
В 2027 году, когда известному турмаршруту исполнится 60 лет, «Золотое кольцо» объединит 49 точек притяжения (как древние столицы и купеческие города, так и заповедные природные парки). Впервые в истории в него войдут Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск.
По словам Романчевой, гостиничный бизнес в ближайшее время будет развиваться именно в сторону туризма, так как за последние пять лет количество деловых визитов в Нижний Новгород сократилось. Эксперт подчеркнула, что бизнес все чаще предпочитает личным контактам общение в формате видеоконференцсвязи. Кратковременные деловые поездки становятся редкостью.
«До недавнего времени Нижний Новгород отличался тем, что количество деловых визитов в наш город превышало число поездок с иными целями (сюда относится не только туризм, но и лечение). Я не говорю сейчас о визитах более трех дней, они остались, но поездки на одни сутки уже не так популярны, как раньше. Людям стало удобнее решать важные вопросы через ВКС. Это существенно экономит время», — подчеркнула она.
Согласно планам правительства Нижегородской области, до 2030 года в регионе должны построить 16 гостиниц вместимостью более 2300 номеров. В настоящее время завершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале» в Нижнем Новгороде. Здесь расположены современная гостиница, рестораны, общественные пространства и термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года.
«Развитию туризма очень помогает событийная программа. Чемпионат мира по футболу 2018 года, проходивший в России, показал высокую востребованность нижегородских гостиниц. Их число постепенно увеличивается. Например, на Гребном канале реализуется интересный проект: сочетание отеля с инфраструктурой здоровья. Активно развивается и так называемый экотуризм, где акцент сделан на базы отдыха», — отметила директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева.
Также эксперт напомнила, что развитие гостиничного бизнеса подразумевает создание не только крупных сетевых отелей, но и малых. В последние годы их становится все больше в Нижнем Новгороде. По словам Романчевой, малые отели достаточно успешны и способны конкурировать с крупными гостиничными комплексами.
«Что касается включения в состав маршрута “Золотое кольцо” не только Нижнего, но и других населенных пунктов области, здесь предстоит серьезная работа. У нас есть Дивеево, но это исторически известное место, ему не нужна дополнительная реклама. Другим, конечно, требуется продвижение, раскрутка, включение в определенные туры», — резюмировала Татьяна Романчева.
Ранее сообщалось, что общий объем валовой добавленной стоимости от туротрасли оценивается в 94 млрд рублей.