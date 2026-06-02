Программа «Земский тренер»: в Нижегородской области выплатят миллион рублей за переезд в районы

В Нижегородской области стартует новая региональная программа «Земский тренер», сообщил губернатор Глеб Никитин в своем канале в мессенджере MAX.
Специалисты в сфере физической культуры и спорта могут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей при трудоустройстве в малых городах и селах с населением до 50 тысяч человек. Участниками проекта могут стать граждане России со средним профессиональным или высшим профильным образованием.
Министерство спорта Нижегородской области будет каждый год утверждать список вакансий в районных спортивных секциях. На текущий год уже выделены 44 квоты на должности тренеров-преподавателей и инструкторов. Для получения выплаты специалисту необходимо переехать в населенный пункт, где он ранее не был прописан и не работал.
Исключение сделано для недавних выпускников вузов и ссузов: они могут устроиться в спортивное учреждение по месту жительства без переезда в течение двух лет после получения диплома. Главное условие программы — обязательная отработка по трудовому договору в течение как минимум пяти лет. Прием документов в региональном Минспорта продлится до 19 июня. Подробные условия участия опубликованы на официальном сайте ведомства.
Как отметил глава региона, проект помогает выполнять задачу Президента России Владимира Путина по повышению доступности спорта в рамках госпрограммы «Спорт России». Программа «Земский тренер» призвана решить проблему дефицита квалифицированных кадров в муниципалитетах и помочь воспитанию новых чемпионов в отдаленных районах области.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область приняла Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба».