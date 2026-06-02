КГК раскрыл дело дорожного предприятия, которое сгноило дорогие материалы

Так, контролирующие органы установили, что «Гомельавтодору» передавались земли лесного фонда, чтобы дорожники разрабатывали карьер и добывали песок для своих нужд. Пока шла подготовка карьера, предприятием было заготовлено свыше 4400 кубометров деловой древесины и еще 2900 кубических метров дровяной древесины. По закону деньги от реализации этой древесины должны были пойти в бюджет. Но бревна бросили лежать под открытым небом, и за два года они пришла в негодность.