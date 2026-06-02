КГК раскрыл дело дорожного предприятия, которое сгноило дорогие материалы

В Госконтроле раскрыли детали дела на дорожном предприятии, где бросили гнить заготовленную древесину, а качественные материалы хотели продать на опилки. Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.
Так, контролирующие органы установили, что «Гомельавтодору» передавались земли лесного фонда, чтобы дорожники разрабатывали карьер и добывали песок для своих нужд. Пока шла подготовка карьера, предприятием было заготовлено свыше 4400 кубометров деловой древесины и еще 2900 кубических метров дровяной древесины. По закону деньги от реализации этой древесины должны были пойти в бюджет. Но бревна бросили лежать под открытым небом, и за два года они пришла в негодность.
— Около 1300 кубометров дорогостоящих круглых лесоматериалов поразил грибок, появились трещины и гниль. По сути, деловая древесина превратилась в дрова, — прокомментировали в КГК.
При этом еще более 870 кубометров деловой древесины, из которой изготавливают пиломатериалы, на предприятии хотели продать под видом техсырья, то есть для переработки на щепу и опилки для ДСП и ДВП. Кроме того, проверка выявила еще недостачу более 760 кубометров деловой древесины.
Таким образом, из-за бесхозяйственности должностных лиц «Гомельавтодора» государству был причинен ущерб на сумму около 40 тысяч белорусских рублей.
Ранее еще МВД сказало о задержании руководителя в дорожном предприятии в Беларуси.
Еще КГК раскрыл дело с махинациями в бюджетной сфере, связанном с 19 чиновниками и «лишними» 300 тысячами рублей.