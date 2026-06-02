Юрий Матузов побывал с рабочей поездкой в Новохопёрском районе

1 июня Юрий Матузов посетил ряд социальных объектов в Новохопёрском районе, который входит в его избирательный округ, и обсудил с главой муниципалитета Виктором Королевым проблемные вопросы, требующие оперативного решения.
В начале поездки Юрий Матузов проинспектировал новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Елань», построенный в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» и по народной программе партии «Единая Россия». Объект стоимостью более 200 млн рублей, находящийся в селе Елань-Колено, торжественно открылся 17 апреля этого года и частично работает в тестовом режиме.
Тем не менее, как рассказала Юрию Матузову руководитель учреждения Виктория Пермякова, в настоящее время уже полностью сформированы и функционируют секции волейбола, футбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, художественной гимнастики, силового троеборья. ФОК укомплектован кадрами — в нем, в частности, трудятся шесть тренеров и инструктор по физической культуре.
В новом комплексе занимаются ребята в возрасте от 8 до 17 лет. При этом в свободное от организованных тренировок время тренажерный и игровой залы могут посещать все желающие. Комплекс рассчитан не только на жителей Елань-Колена, но и на посетителей из ближайших населенных пунктов.
Как рассказала директор ФОКа, с нового учебного года часть уроков физкультуры из местной школы будет перенесена на площадку нового спортобъекта.
Юрий Матузов пообщался с юными спортсменами, посещающими волейбольную секцию, и вручил им наборы мячей для качественного тренировочного процесса. Он отметил, что новый ФОК и его уникальные возможности — это во многом результат совместных усилий заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева, Губернатора Александра Гусева и главы района Виктора Королева с его командой.
— Мы наблюдали, как строится этот объект, как в него вкладывают большое сердце. И точно можно сказать, что он состоялся, — отметил председатель облдумы.
Далее Юрий Матузов побывал в Елань-Коленовской школе № 1, которая открылась в конце прошлого года после капитального ремонта, проведенного в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети».
Учебное заведение получило современную инфраструктуру, отвечающую требованиям безопасности и комфорта для учеников. Для учащихся начальных классов была оборудована отдельная столовая. Большая рекреационная зона предназначена для организации коллективных проектов. Группы продленного дня оснащены игровыми комплексами, сенсорными матами и скалодромом для физического и творческого развития детей.
В школе также организованы специализированные мастерские для уроков технологии. Открыты кабинеты по работе с деревом и металлом, оснащенные современными станками, а также кулинарная кухня и студия обработки ткани. Кроме того, школьная библиотека преобразована в информационно-библиотечный центр с интерактивной панелью.
В рамках работы пришкольного лагеря организовано времяпрепровождение для более чем 150 ребят.
После осмотра школы председатель Воронежской областной Думы отметил, что на сегодняшний день социальные объекты небольших муниципальных образований не уступают учреждениям крупных городов.
— Именно к равенству возможностей жителей всего региона мы стремимся в своей работе, — подчеркнул Юрий Матузов.
В ходе поездки председатель областной Думы также провел рабочую встречу с главой Новохоперского района Виктором Королевым. В ее рамках стороны обсудили текущее социально-экономическое развитие муниципалитета. Юрий Матузов поздравил Виктора Королева с тем, что район занял второе место на соревнованиях в сфере АПК по итогам прошлого года в юго-восточной зоне региона.
— Будем делать всё, чтобы эти темпы не терять и оставаться в лидерах по всем показателям, — заверил глава муниципалитета.
Юрий Матузов и Виктор Королев также обсудили наиболее актуальные вопросы модернизации инфраструктуры населенных пунктов Новохоперского района. Наиболее остро сегодня стоит вопрос доступности чистой воды. Так, например, нуждается в реконструкции система водоснабжения села Ярки. В селе расположен пансионат для престарелых и инвалидов, школа, ФАП и пожарная часть. На реконструкцию и строительство системы водоснабжения есть положительное заключение госэкспертизы, разработана проектная и рабочая документация, однако пока объект не включен в соответствующие федеральные и региональные программы.
Юрий Матузов пообещал уже в ближайшее время организовать рабочую встречу с представителями отраслевых министерств и ведомств региона для выработки системного решения, которое позволит в среднесрочной перспективе провести реновацию объектов водоснабжения в селе.
В завершение поездки по району председатель Воронежской областной Думы проинспектировал участок недавно реконструированной дороги через крупное село Васильевка, соединяющей Новохопёрск и Бутурлиновку.
— За последние годы в районе удалось улучшить качество автодорог регионального и межмуниципального значения. Приоритетом как для законодательной, так и исполнительной власти остается задача, чтобы во всех точках региона было как можно больше дорог, отвечающих современным требованиям. Это не только комфорт и безопасность для жителей, но и драйвер дальнейшего экономического развития области, — отметил Юрий Матузов.