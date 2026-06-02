Автолавки обеспечивают товарами 485 населённых пунктов Воронежской области

Также было озвучено, что число самозанятых выросло на 30%, составив 245 тысяч человек. Параллельно с этим наблюдается увеличение количества сотрудников, трудящихся у субъектов МСП. Прирост составил 9%, теперь это около 482 тысяч человек. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным налоговым режимам по итогам 2025 года достигли 20,5 млрд рублей.