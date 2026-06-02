Автолавки обеспечивают товарами 485 населённых пунктов Воронежской области

Уровень охвата населения выездной торговлей по итогам первого квартала 2026 года достиг 97%.

Источник: АиФ Воронеж

Муниципальные передвижные торговые точки по итогам первого квартала 2026 года охватили 485 отдалённых и малонаселённых пунктов Воронежской области, обеспечив товарами первой необходимости и повседневного спроса 32 тысячи жителей. Уровень охвата населения выездной торговлей достиг 97%. Такие данные были озвучены во время оперативного совещания в региональном правительстве. Оно состоялось под председательством первого заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора и правительства Сергея Трухачёва.

В ходе совещания выступил министр экономического развития Воронежской области Михаил Москальцов. Он начал свой доклад с того, что на текущий момент в регионе осуществляют деятельность более 94 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 6,4%.

Также было озвучено, что число самозанятых выросло на 30%, составив 245 тысяч человек. Параллельно с этим наблюдается увеличение количества сотрудников, трудящихся у субъектов МСП. Прирост составил 9%, теперь это около 482 тысяч человек. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным налоговым режимам по итогам 2025 года достигли 20,5 млрд рублей.

В течение первых трёх месяцев 2026 года было предоставлено 2 600 различных мер поддержки, которые охватили 1 400 субъектов, включая предпринимателей, граждан, стремящихся начать собственное дело, и самозанятых.

Программы льготного финансирования, предлагаемые региональными Гарантийным фондом и Фондом развития предпринимательства, играют ключевую роль в поддержке бизнеса. Последний из них предоставляет займы с процентной ставкой, которая на 3−8 процентных пунктов ниже ключевой ставки Центрального банка РФ. На конец 2025 года средневзвешенная ставка составила 11%. В первом квартале 2026 года Фонд выдал займов на сумму 142 млн рублей. Гарантийный фонд, в свою очередь, предоставил поручительства на сумму более 350 млн рублей, что позволило субъектам МСП привлечь финансирование на общую сумму 754 млн рублей.

Отдельное внимание в ходе оперативного совещания было уделено работе по снабжению товарами первой необходимости жителей географически удалённых территорий. С 2019 года в Воронежской области успешно функционирует проект, в рамках которого из регионального бюджета выделяются субсидии органам местного самоуправления. Эти средства предназначены для закупки автолавок.

С начала реализации проекта объём финансирования превысил 82 млн рублей. На эти деньги были приобретены 33 автолавки, которые теперь находятся в собственности муниципалитетов. Мобильные торговые точки осуществляют регулярные рейсы на территории 23 муниципальных образований. Благодаря этому удалось наладить снабжение товарами первой необходимости и повседневного спроса жителей почти 500 сёл и деревень.

В рамках дальнейшего развития проекта на 2026 год запланирована дополнительная финансовая помощь. В частности, муниципальным образованиям Богучарского и Кантемировского районов будет выделено более 8 млн рублей в виде субсидий. Закупка автолавок на эти средства позволит организовать регулярное торговое обслуживание, предоставляя жителям 16 отдалённых и малонаселённых пунктов возможность приобретать товары два раза в неделю. Ожидаемый охват населения в этих локациях составит около двух тысяч человек.

В общей сложности, с учётом частного транспорта, развозную торговлю на территории Воронежской области на текущий момент осуществляют 160 автолавок. Они обеспечивают продукцией 935 населённых пунктов.