Стройфирму оштрафовали за отказ исправить недостатки ремонта в липецкой больнице

В заявлении истец перечислил выявленные дефекты: двери в пяти помещениях не закрывались, в помещении раздачи пищи были установлены раковины несоответствующего размера, а в душевой отсутствовал должный уклон пола для слива воды. Поскольку контракт предусматривал за неисполнение гарантийных обязательств штраф в размере 5% от общей стоимости соглашения, заказчик потребовал взыскать с фирмы 1,4 млн руб., и суд требование удовлетворил в полном объеме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.