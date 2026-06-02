Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач из Нижневартовска взяла серебро на ультрамарафоне «Бэкьярд на Шарташе»

Надежда Попова преодолела сложнейшую дистанцию протяженностью свыше 80 км.

Жительница Нижневартовска Надежда Попова стала серебряной призеркой ультрамарафона «Бэкьярд на Шарташе», сообщили в департаменте здравоохранения Югры. Проведение таких соревнований отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».

Уточним, что ультрамарафон состоялся в Екатеринбурге. Принявшая участие в соревнованиях Надежда Попова работает врачом-рентгенологом в Нижневартовской городской поликлинике. Она преодолела сложнейшую дистанцию протяженностью свыше 80 км.

«Это ультрамарафон на выживание, тяжелее обычного марафона. Каждый час начинается новый старт. Бежишь в любом темпе, главное — успеть на следующий круг. Я старалась пробегать за 38 минут, оставшиеся почти 20 минут использовала для восстановления. Не садилась ни разу — боялась, что если сяду, то уже не встану», — сказала Надежда Попова.

Всего в забеге участвовали около 300 человек. Надежда была единственной представительницей Нижневартовска на данном ультрамарафоне.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.