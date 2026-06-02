Врач из Нижневартовска взяла серебро на ультрамарафоне «Бэкьярд на Шарташе»

Жительница Нижневартовска Надежда Попова стала серебряной призеркой ультрамарафона «Бэкьярд на Шарташе», сообщили в департаменте здравоохранения Югры. Проведение таких соревнований отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что ультрамарафон состоялся в Екатеринбурге. Принявшая участие в соревнованиях Надежда Попова работает врачом-рентгенологом в Нижневартовской городской поликлинике. Она преодолела сложнейшую дистанцию протяженностью свыше 80 км.
«Это ультрамарафон на выживание, тяжелее обычного марафона. Каждый час начинается новый старт. Бежишь в любом темпе, главное — успеть на следующий круг. Я старалась пробегать за 38 минут, оставшиеся почти 20 минут использовала для восстановления. Не садилась ни разу — боялась, что если сяду, то уже не встану», — сказала Надежда Попова.
Всего в забеге участвовали около 300 человек. Надежда была единственной представительницей Нижневартовска на данном ультрамарафоне.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.