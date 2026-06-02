В Красноярске к 50-летию Свердловского района установят стелу

К 50-летию Свердловского района в Красноярске планируют установить памятную стелу с изображениями знаковых мест территории. Какие именно объекты появятся на юбилейном арт-объекте, решат сами жители.
Администрация района запустила голосование. В списке: фанпарк «Бобровый лог», парк «Роев ручей», нацпарк «Красноярские Столбы», лестница на Торгашинский хребет, Ярыгинская набережная и спорткомплекс «Платинум Арена».
Проголосовать за понравившийся объект можно официальной группе Свердловского района в социальной сети «ВКонтакте» до 7 июня. Также красноярцы могут предложить свои варианты украшения стелы — для этого достаточно просто оставить комментарий под постом с обсуждением.
Напомним, ране жителей краевой столицы попросили выбрать новые арт-объекты для города. 19 молодых художников представили свои работы на конкурс проектов по оформлению городских пространств «Искра». В их числе: тематическая художественная роспись, орнаменты, муралы, светодинамическая инсталляция и прочее.
