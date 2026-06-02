В Калининградскую область ввезли первые импортные партии черешни в этом сезоне. Продукцию доставили в регион из Сербии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Черешню импортировали в регион в период с 22 по 28 мая. Общий вес продукции составил 23 тонны.
«По результатам проведённых исследований карантинные объекты не обнаружены. Продукция допущена к реализации на территории Калининградской области», — отметили в пресс-службе ведомства.
Из Сербии в регион также поставляют другие ягоды, фрукты и овощи. Среди них — абрикосы, персики, нектарины, арбузы, груши, яблоки, вишня и голубика. Кроме того, из страны в Калининградскую область импортируют капусту, картофель, лук, морковь и различные виды зелени.